Spis treści:

Reklama

Czosnek ma udowodnione właściwości lecznicze. Jest to zasługą bioaktywnych związków, które zawiera, m.in. allicynę, tiosulfinat oraz lotne związki siarkowe, które pomagają w walce z przeziębieniem i innymi infekcjami dróg oddechowych.

Składniki czosnku wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe oraz przeciwgrzybicze. W badaniach dowiedziono, że potrafią zwalczać wirusy odpowiedzialne za katar, w tym powszechnie występujące rinowirusy.

Czosnek jest pomocny w leczeniu kataru, zarówno towarzyszącego przeziębieniu, jak i zapaleniu zatok, bo zmniejsza stan zapalny błon śluzowych nosa, wzmacnia miejscową odporność, działa przeciwdrobnoustrojowo i ułatwia usuwanie wydzieliny z nosa. Sprawdź też: jak rozrzedzić gęsty katar

Czosnek zawiera magnez, potas, wapń, selen, a także witaminę C, która w połączeniu z innymi składnikami czosnku wzmacnia układ odpornościowy. Wpływa też korzystnie na działanie naczyń krwionośnych. To wszystko sprawia, że warto stosować go w przypadku pojawienia się kataru (i innych objawów infekcji dróg oddechowych). Stosowanie czosnku nie tylko mobilizuje organizm do zwalczania infekcji, ale też skraca czas jej trwania.

Istnieje kilka sposobów na wykorzystanie czosnku, dzięki którym szybciej pozbędziesz się nieżytu nosa, trzeba tylko pamiętać, aby go odpowiednio przygotować.

Najlepiej jeść czosnek w postaci surowej, bo nie traci wtedy swoich właściwości, jak ma to miejsce w trakcie obróbki termicznej. Zarazem trzeba go dość mocno rozdrobnić i poczekać kilka minut. To właśnie w trakcie rozgniatania czy krojenia uwalnia się z niego najwięcej cennych składników, które działają podobnie jak antybiotyk, czyli przeciwdrobnoustrojowo i przeciwzapalnie.

Czosnek na katar można stosować w formie:

Przyprawy do potraw , np. do sałatek lub na kanapkę – z innymi dodatkami, np. wędliną, żółtym serem, natką pietruszki, które zneutralizują ostry smak i zapach czosnku. Dziennie możesz zjeść 2-3 ząbki , aby nie podrażnić układu pokarmowego.

, np. do sałatek lub na kanapkę – z innymi dodatkami, np. wędliną, żółtym serem, natką pietruszki, które zneutralizują ostry smak i zapach czosnku. Dziennie możesz zjeść , aby nie podrażnić układu pokarmowego. Syropu z czosnku, cytryny i miodu . Rozgnieć 4-5 ząbków czosnku, dodaj sok wyciśnięty z połowy cytryny, 3-4 łyżki miodu oraz pół szklanki wody. Wszystko razem zmiksuj, przelej do słoika, szczelnie zakręć i odstaw na minimum 48 godzin do lodówki. Następnie przecedź miksturę i spożywaj po jednej łyżce 2-3 razy dziennie na czczo.

. Rozgnieć 4-5 ząbków czosnku, dodaj sok wyciśnięty z połowy cytryny, 3-4 łyżki miodu oraz pół szklanki wody. Wszystko razem zmiksuj, przelej do słoika, szczelnie zakręć i odstaw na minimum 48 godzin do lodówki. Następnie przecedź miksturę i spożywaj po jednej łyżce 2-3 razy dziennie na czczo. Mleka z czosnkiem i miodem do picia – do szklanki mleka dodaj 1 rozgnieciony ząbek czosnku i 1 łyżkę miodu. Podgrzej całość, ale nie gotuj, żeby składniki nie utraciły swoich cennych właściwości. Przecedź i wypij.

– do szklanki mleka dodaj 1 rozgnieciony ząbek czosnku i 1 łyżkę miodu. Podgrzej całość, ale nie gotuj, żeby składniki nie utraciły swoich cennych właściwości. Przecedź i wypij. Inhalacji z czosnku - to prosty, babciny sposób na katar, stosowany w medycynie ludowej. 1-2 ząbki czosnku pokrój bardzo drobno i wdychaj ulatniające się substancje. Nie rób jednak tego częściej niż 2 razy dziennie, żeby nie wysuszyć śluzówki nosa.

- to prosty, babciny sposób na katar, stosowany w medycynie ludowej. 1-2 ząbki czosnku pokrój bardzo drobno i wdychaj ulatniające się substancje. Nie rób jednak tego częściej niż 2 razy dziennie, żeby nie wysuszyć śluzówki nosa. Mikstury czosnku z miodem. Możesz też 3 rozgniecione ząbki czosnku wymieszać z 1-2 łyżkami miodu i taką prostą w przygotowaniu papkę spożywać na katar 3 razy dziennie po 1 łyżeczce, popijając letnią wodą.

Na katar można stosować nie tylko tradycyjny czosnek, ale również czosnek niedźwiedzi, który też ma właściwości lecznicze.

Jednym z polecanych (m.in. na TikToku) sposobów na katar jest wkładanie ząbków surowego czosnku do nozdrzy. Taka metoda ma zmniejszać przekrwienie błony śluzowej nosa, ułatwiać usuwanie wydzieliny i łagodzić katar. Jednak lekarze odradzają stosowanie czosnku w taki sposób. Efekt będzie raczej odwrotny. Surowy czosnek może podrażnić delikatną śluzówkę nosa, powodować jej uraz i zablokować katar, a w konsekwencji tylko pogorszyć objawy przeziębienia. Lepiej więc nie wkładać czosnku do nosa. Przeczytaj też: Czosnek do ucha - czy pomaga na ból?

Czosnek jest bardzo skuteczny pomocny przy leczeniu wszelkiego rodzaju infekcji górnych dróg oddechowych, którym towarzyszy katar, ale trzeba uważać podczas jego stosowania. Jeśli zjemy go zbyt dużo, może doprowadzić do podrażnień nie tylko żołądka, ale i całego przewodu pokarmowego. Mogą pojawić się niestrawności, wzdęcia i ból brzucha. Duże ilości czosnku działają toksycznie na wątrobę. Osoby z chorobami tego narządu powinny unikać przyprawy.

Czosnku nie należy podawać dzieciom poniżej 10. miesiąca życia. Osoby starsze powinny ograniczyć jego spożywanie do niewielkich ilości.

Na czosnek powinny uważać osoby, które mają kłopot z krzepnięciem krwi, bo ją rozrzedza, czasem niewskazany jest też dla kobiet w ciąży (najlepiej skonsultować się z lekarzem) i karmiących piersią.

Chociaż rzadko czosnek może wywoływać alergię. U niektórych osób występuje nieco łagodniejsza nietolerancja pokarmowa, która objawia się odbijaniem, wzdęciami, bólami głowy po kilku godzinach od zjedzenia. Warto także pamiętać, że czosnek obniża ciśnienie krwi, dlatego ostrożnie powinny go stosować osoby przyjmujące leki obniżające ciśnienie oraz z niedociśnieniem.

Przeczytaj też: Czy surowy czosnek szkodzi?

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.03.2019.

Reklama

Czytaj także:

Domowe sposoby na katar

Czosnek na przeziębienie – 5 rad, jak jeść czosnek w celach leczniczych

Domowe sposoby na przeziębienie. Co pomoże na katar, ból gardła, kaszel i gorączkę?

Obalamy mity o katarze u dzieci. Powinien znać je każdy rodzic

Szybki sposób na katar – co jest najbardziej skuteczne?

Zielony katar – o czym świadczy i jak prawidłowo go leczyć?