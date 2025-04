Program ma przyczynić się do aktywnego zaangażowania lekarzy ginekologów i pielęgniarek w profilaktykę raka piersi. W ramach programu powstała sieć placówek medycznych, w których, w gabinetach ginekologicznych prowadzone są badania kontrolne piersi. Organizatorzy programu chcą, by kontrolne palpacyjne badanie piersi stało się stałym elementem każdej rutynowej wizyty u ginekologa. Patronat naukowy nad programem sprawują Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Polska Unia Onkologii oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych.



W tym roku sieć "Gabinetów z różową wstążką" powiększyła się o prawie 100 ośrodków zdrowia. Do końca 2008 roku obejmie blisko 150 placówek w całej Polsce. Dzięki temu więcej Polek będzie miało do nich łatwiejszy dostęp. Aktualna lista ośrodków uczestniczących w programie znajduje się na stronie www.wielkakampaniazycia.pl.

Przystępując do programu placówki zobowiązały się, że wprowadzą zwyczaj przeprowadzania rutynowego palpacyjnego badania piersi, a także rozmowy na temat profilaktyki raka piersi, jako nieodłącznej części kontrolnej wizyty u ginekologa.

Gabinety ginekologiczne zostały wybrane przez organizatorów, jako najlepsze miejsce dotarcia do kobiet z wiedzą na temat profilaktyki raka piersi, ze względu na ich wyjątkowy charakter - kobiecość powinna się tu spotkać z całościową troską. Badanie piersi, o czym zapominają zarówno lekarze, jak i pacjentki, należy do obowiązków ginekologa. Niestety, często jest pomijane przez lekarzy, a pacjentki same nie upominają się o jego wykonanie.

Reklama

Zadaniem programu "Gabinety z różową wstążką" jest przypomnienie lekarzom i pacjentkom, że ginekolog, obowiązkowo przy każdej wizycie, powinien zbadać pacjentce piersi. W profilaktyce raka piersi, oprócz ginekologów, ogromną rolę ogrywają same kobiety. Dlatego program ma również rolę edukacyjną i uświadamia kobietom konieczność systematycznych badań mammograficznych i USG oraz regularnego samodzielnego kontrolowania swoich piersi.

Zgodnie z założeniami programu lekarz ginekolog lub pielęgniarka/położna podczas kontrolnej wizyty powinni wykonać pacjentce palpacyjne badanie piersi, a w razie konieczności skierować ją na dodatkowe badania diagnostyczne – USG lub mammografię. Dodatkowo, lekarz ginekolog lub pielęgniarka/położna powinni udzielić pacjentce instrukcji, jak samodzielnie w domu ma wykonywać badanie piersi i przekazać jej przygotowane w ramach programu materiały edukacyjne: broszurę i ulotkę na temat profilaktyki raka piersi.

Lekarze ginekolodzy i pielęgniarki pracujący w placówkach, które przyjęły zaproszenie do uczestnictwa w programie przejdą specjalne szkolenia dotyczące profilaktyki raka piersi i technik kontrolnych badań piersi. Zostaną również przygotowani do rozmów pacjentkami i motywowania ich do samodzielnego, regularnego badania piersi oraz przekazywania instruktażu wykonywania samobadania.

W zeszłym roku z "Gabinetów z różową wstążką" ulokowanych w 50 placówkach w Polsce skorzystało około 150 tys. kobiet. W przeprowadzonej w Gabinetach ankiecie, tylko 8% pacjentek przyznało, że wcześniej zdarzyło się by ginekolog regularnie badał im piersi. Większość ankietowanych pacjentek nie bada regularnie piersi, mimo iż wiedzą jak wykonywać samobadanie. Zdecydowana większość pacjentek zadeklarowała również, że na kolejną wizytę ginekologiczną ponownie zgłosi się do "Gabinetu z różową wstążką".

Rak piersi jest jedną z najczęstszych przyczyn umieralności kobiet w Polsce. W Polsce notuje się około 12 tysięcy nowych zachorowań rocznie. Co roku na raka piersi umiera około 5 tysięcy kobiet, głównie z powodu wykrycia choroby w zbyt zaawansowanym stadium. Specjaliści zgodnie twierdzą,

że najlepsze efekty daje leczenie podjęte we wczesnym etapie rozwoju raka. Dlatego decydujące znaczenie ma profilaktyka, polegająca na regularnym wykonywaniu badań kontrolnych.

Już w najbliższych tygodniach, w kwietniu 2008 r. do kolekcji Różowej Wstążki wprowadzimy nowości: różową torbę, filiżankę i łyżeczkę. Mamy nadzieję, że róż stanie się wiosennym trendem i wiele kobiet zdecyduje się na wiosenna zmianę swojej torby a przy okazji wsparcie Kampanii. Torbę będzie można nabyć u Konsultantek AVONu. Zachęcamy wszystkie kobiety do kolekcjonowania tych wyjątkowych produktów!

Produkty będzie można nabyć u Konsultantek AVONu: torbę w cenie 30 złoty, filiżanka - 15 złotych, łyżeczka - 10 złotych lub w zestawie w atrakcyjnej cenie 22 złote. Zachęcamy wszystkie kobiety do kolekcjonowania tych wyjątkowych produktów!

Po raz pierwszy przez cały 2008 rok do każdego zakupionego produktu z różową wstążką będzie dołączana zawieszka z instruktażem samobadania piersi.

Reklama



Honorowe Ambasadorki 10-lecia Wielkiej Kampanii Życia

- Magdalena Cielecka

- Ewa Bem

- Anna Popek

- Henryka Bochniarz

- Joanna Liszowska

- Ewa Grabiec-Raczak

- Adrianna Szepiela

- Maria Flisikowska

- Grażyna Pawlak

- Małgorzata Wiśniewska