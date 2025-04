Kiedy dojrzewasz, całe Twoje ciało się zmienia. Coraz częściej daje ono znać o swoich potrzebach. Zaczynasz używać kosmetyków pielęgnacyjnych, kupujesz pierwszy tusz, puder i szminkę. Stajesz się dorosła a wraz z tym zaczynają się pojawiać różne problemy.

W tym kalejdoskopie nowych wyzwań można łatwo stracić głowę, bo hormony wariują i sprawiają, że zauroczenie nagle staje się miłością, a odrzucenie – wielkim dramatem. O ile wiesz, jak się zabezpieczać przed niepożądaną ciążą i ufasz przede

wszystkim sobie, o tyle z wiedzą o higienie intymnej jest gorzej. Zwracasz uwagę na problem, jeśli już się pojawi. Tymczasem łatwiej zapobiegać dolegliwościom, niż je leczyć.

Młoda higiena intymna

Jeśli jeszcze nie odwiedziłaś ginekologa, warto to zrobić. Po pierwsze, przed podjęciem decyzji o współżyciu warto zapytać o środki antykoncepcyjne. Po drugie – lekarz może dobrać właściwą i nowoczesną formę dbania o Twoje zdrowie intymne i opowiedzieć o kilku ważnych dolegliwościach, które dokuczają większości kobietom w dorosłym życiu i o sposobie zapobiegania im. Warto być jednak przygotowaną na ewentualne pytania ginekologa i posiadać wiedzę o podstawach higieny intymnej oraz być świadomą, jak o nią dbać.

Sekrety okolic intymnych

W pochwie zdrowej kobiety występuje ok. 100 gatunków bakterii (tlenowe, beztlenowe oraz drożdże). Najliczniejsze są pałeczki kwasu mlekowego zwane Lactobacillus, które w wyniku fermentacji wytwarzają kwas mlekowy. Kwas mlekowy jest odpowiedzialny za utrzymanie niskiego pH środowiska pochwy, stanowi naturalną substancję „antybakteryjną”, która nie pozwala namnażać się nadmiernie innym bakteriom, które to z kolei mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu. Jeśli zniszczeniu ulegnie nasza kwaśna bariera pochwy, może dojść do zapalenia dróg rodnych. Jeżeli dodatkowo obserwujemy u siebie biało-szary kolor upławów, któremu towarzyszy nieprzyjemny zapach, możemy być pewne, że nasza pochwa została zainfekowana niepożądanymi gośćmi.

Upławy – co to takiego?

Upławy są wydzieliną pochwy kobiety, najczęściej bezbarwną lub kremową. Łatwo ją zauważyć w czasie cyklu miesiączkowego, bo pod wpływem działania hormonów zwiększa się ich ilość - nawet do 30 ml, czyli objętości dwóch łyżek. Normalna wydzielina nie ma nieprzyjemnego zapachu, wyglądu i nie daje powodu do niepokoju, kiedy jest jej dużo. Z racji burzy hormonalnej, a także podniecenia seksualnego, aktywują się gruczoły ją produkujące.

Problem zaczyna się wtedy, kiedy zmienia się barwa upławów i kiedy odczuwasz pieczenie lub świąd okolic intymnych. Może to być pierwszy zwiastun bakteryjnego zakażenia pochwy – Bacterial Vaginosis (BV), kandydozy (Yeast Vaginosis, YV). To najczęstsze powody wizyty u lekarza wśród dorosłych kobiet i dorastających dziewcząt.

Skąd się bierze infekcja?

Infekcja jest wynikiem zaburzenia równowagi bakteryjnej w środowisku pochwy. Nie bierze się od częstego współżycia, ale nieleczona możesz przekazać patogenne mikroorganizmy swojemu partnerowi i doprowadzić go do przykrych powikłań: zapalenia cewki moczowej, zapalenia gruczołu krokowego, zapalenia najądrza oraz do niepłodności. Jak dotychczas jedyną metodą rozpoznania zakażenia są posiewy i wymazy wydzieliny pochwowej, przeprowadzane w większości gabinetów ginekologicznych. Ważne jest, aby wiedzieć, co może zwiększać ryzyko zakażenia.

Jest kilka czynników, które wpływają na ekosystem pochwy i mogą go zaburzyć. A dzieje się tak kiedy:

używasz środków antykoncepcyjnych

często zmieniasz partnerów seksualnych

współżyjesz bez prezerwatywy

często chodzisz na basen i korzystasz z publicznych toalet

brałaś lub bierzesz antybiotyki

jesteś diabetyczką

właśnie miesiączkujesz

używasz w codziennej higienie intymnej płynów o wysokim pH, które niszczą dobroczynną florę bakteryjną Lactobacillus

Jak mogę o siebie zadbać?

W przypadku pojawienia się infekcji, nie zwlekaj z wizytą u ginekologa! Tylko on może zdecydować, jaki jest rodzaj zakażenia. Nie ufaj 'babcinym' metodom typu płukanki i podmywanie się różnymi specyfikami: nagietkiem, kwaskiem cytrynowym, octem, jogurtem ani kefirem, choćby stosowała je najlepsza koleżanka, a tym bardziej nie aplikuj sobie nic dopochwowo! Nie ryzykuj podrażnienia błony śluzowej i rozwoju infekcji.

Najlepszą

metodą dbania o zdrowie intymne jest włączenie do codziennej diety dobroczynnych, specjalnie wyselekcjonowanych pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus. Znajdziesz je w probiotyku doustnym LaciBios femina, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. LaciBios femina zawiera dwa unikalne, starannie wyselekcjonowane, prawidłowo oznaczone szczepy bakterii kwasu mlekowego: Lacidobacillus rhamnosus GR-1 oraz Lactobacillus reuteri RC-14. Szczepy zawarte w LaciBios femina zostały specjalnie wyizolowane z pochwy zdrowych kobiet i zdeponowane w specjalistycznym banku szczepów. W jednej kapsułce probiotyku LaciBios femina jest 5 miliardów niemodyfikowanych genetycznie probiotycznych bakterii Lactobacillus.

Warto dbać o zdrowie, nim pojawią się dolegliwości

Nawet ginekolog Ci powie, że najlepszą formą dbania o zdrowie jest profilaktyka. Dbając o dobro naszego zdrowia powinnyśmy włączyć do naszej diety preparat LaciBios femina. Warto go stosować codziennie, bez ograniczeń czasowych. Także dlatego, że po 3 miesiącach od zakończenia kuracji antybiotykowej ryzyko nawrotu zakażeń sięga 30%, a po 9 miesiącach może wynieść nawet 80%. Probiotyk LaciBios femina nie ma skutków ubocznych i może być zażywany w czasie kuracji antybiotykowej. Szybko odbuduje Twoją dobroczynną florę bakteryjną.

Są już skuteczne i nowoczesne metody, które pozwolą Ci cieszyć się rozkwitającą kobiecością. Jedną z nich jest zażywanie LaciBios femina. Jedna kapsułka dziennie bezpiecznie i wygodnie pomoże zadbać Ci o Twoje zdrowie intymne.

LaciBios femina – zdobywca Lauru Konsumenta 2007 w kategorii Odkrycie 2007

W zestawieniu 3. edycji rankingu przygotowanego przez firmę Dun & Bradstreet Poland ASA Sp. z o.o. znalazła się w elitarnym gronie lauretów “NAJLEPSZYCH FIRM 2007” - odnoszących sukcesy w oparciu o kreatywne rozwiązania i dynamiczne działanie.

Wiecej informacji nt. zdrowia intymnego kobiet znajdziesz na www.zdrowieintymne.pl