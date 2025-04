Nowy rok bez alkoholu



Sylwester to uroczysty czas. Z badań społecznych, ale i z naszych osobistych doświadczeń wiemy, że większość Polaków pragnie spędzić Nowy Rok w wyjątkowy sposób. A czy da się lepiej uczcić wyjątkową okazję niż wznosząc toast?

Wbrew pozorom spora grupa ludzi bawi się w sylwestra bez alkoholu. Dla alkoholika nowy rok jest prawdziwym wyzwaniem: w ten dzień, „symbolicznie”, piją prawie wszyscy, a przecież w chorobie alkoholowej każdy kieliszek, zwłaszcza, gdy już wkroczyliśmy na ścieżkę trzeźwego życia, jest jak upadek. Być może „łatwiej” mają ci, którzy chodzą już na mityngi AA, rozpoczęli pracę nad własnym życiem, przyzwyczajeniami, decyzjami. Bo to właśnie grupy terapeutyczne organizują w nowy rok imprezy bezalkoholowe. Jak i gdzie można bezalkoholowo świętować sylwestra 2011?

Boisz się, że złamiesz postanowienie, by nie pić w sylwestra? Nie chcesz spędzać zabawy sylwestrowej z pijącymi znajomymi? Wiesz, że będziesz potrzebował wsparcia w nowy rok? Bezalkoholowy, sylwestrowy mityng w grupie AA lub bezalkoholowy bal sylwestrowy organizowany przez grupę z twojego miejsca zamieszkania może być rozwiązaniem.

Sylwestrowe bale bezalkoholowe



W Warszawie w tym roku (2011) odbywa się mityng sylwestrowy, organizowany przez grupę „Luna”. W Radomsku odbędzie się IV Radomszczański Abstynencki Bal Sylwestrowy, organizowany przez Klub Abstynencki „Można inaczej”. W Krasnem bezalkoholowy bal sylwestrowy organizuje grupa AA „Janka”.

Bezalkoholowe imprezy okolicznościowe i bale sylwestrowe organizowało w ostatnich latach wiele klubów, m. in. Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Tęcza” w Augustowie, Łomżyńskie Stowarzyszenie "Zdrowie i Trzeźwość", Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich klubu „Przebudzenie” w Łęczycy, Górka Klasztorna i wiele innych w całej Polsce, można więc założyć, że i w tym roku będą tam organizowane imprezy sylwestrowe bez alkoholu.

To tylko przykłady imprez, o których wiadomości można znaleźć w internecie bądź w punktach informacyjnych i kontaktowych AA. Najlepiej szukać informacji blisko swojego miejsca zamieszkania, w najbliższej grupie AA.

Pamiętajmy, że nie ma przymusu zabawy w sylwestra. Coraz więcej osób wybiera spokojny wieczór w domu, z dobrym filmem, zakąską i oglądaniem fajerwerków z okna lub nawet spędzony we własnym łóżku. To może być czas na zastanowienie się, jaki był ten mijający rok, może zrobienie planów na kolejny. Jeśli dopiero zacząłeś trzeźwienie i boisz się, że sylwester spędzony z pijącymi znajomymi może złamać twoje postanowienia, rozważ, czy nie zostać w domu.

Czy ja mogę pić, jeśli on/ona nie będzie?



Jeśli twój partner/partnerka jest alkoholikiem, to obecność alkoholu w domu/na imprezie jest rzeczą dyskusyjną. Dla osoby chorej na alkoholizm, pijącej bądź trzeźwiejącej, sam zapach alkoholu może być problemem, generującym chęć napicia się. Trzeba wspólnie ustalić, jak spędzicie sylwestra, wypracować kompromis, który pozwoli osobie chorej z powodzeniem kontynuować leczenie.

Na koniec pozostaje nam życzyć naszym czytelnikom udanego sylwestra 2011 roku, spędzonego przede wszystkim w zgodzie ze sobą.



