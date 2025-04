Spis treści:

Uczulenie na alkohol, inaczej alergia na alkohol, jest jedną z reakcji nadwrażliwości na alkohol. Warto pamiętać, że nie zawsze za wystąpienie objawów niepożądanych po wypiciu napoju alkoholowego odpowiada alergia. Ten rodzaj reakcji jest związany z nieprawidłową odpowiedzią układu odpornościowego na alergen zawarty w alkoholu.

Typowe uczulenie na alkohol występuje rzadko. Najczęściej do reakcji dochodzi już po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu – wystarczy nawet 1 ml czystego alkoholu, np. łyk wina lub piwa.

Istnieją też inne reakcje nadwrażliwości na alkohol, w których nie występuje mechanizm immunologiczny. Mówi się wtedy o nietolerancji alkoholu. Reakcje niepożądane po alkoholu zazwyczaj występują po winie lub piwie, a najrzadziej po spożyciu czystej wódki.

Uczulenie na alkohol należy odróżnić od nietolerancji alkoholu (tzw. reakcji pseudoalergicznej), która występuje częściej i przebiega łagodniej. Typowa nietolerancja spowodowana jest niedoborem enzymów potrzebnych do rozkładania alkoholu w organizmie. Do enzymów, które odpowiadają za trawienie alkoholu, należą przede wszystkim dehydrogenaza alkoholowa (ADH) lub dehydrogenaza aldehydowa (ALDH).

Za nieprawidłowe reakcje organizmu po alkoholu mogą też odpowiadać:

Przeczytaj też: Jak szybko wytrzeźwieć?

Uczulenie na alkohol może wynikać z różnych przyczyn. Osoby, które mają historię chorób alergicznych (astmy, kataru siennego), są bardziej narażone. Szczególnie osoby uczulone na zboża. Reakcję powodują alergeny zawarte w konkretnych napojach alkoholowych, np.:

Alergię mogą powodować też dodatki chemiczne dodawane do alkoholu: aromaty, konserwanty itp.

Przeczytaj też: Alkohol a gluten - jaki alkohol można pić przy nietolerancji glutenu?

Uczulenie na alkohol może powodować objawy już przy małym kontakcie z alergenem. Mogą wystąpić:

Ogólnoustrojowe objawy po alkoholu mogą wskazywać na wstrząs anafilaktyczny, który jest stanem zagrażającym życiu. Jeśli po wypiciu nawet niewielkiej ilości alkoholu wystąpią takie objawy jak: bladość, dezorientacja, obniżenie ciśnienia krwi, nadmierna potliwość, trudności z oddychaniem, nudności, należy od razu wezwać karetkę pogotowia.

Przeczytaj: Glukoza na kaca

Przy nietolerancji alkoholu objawy są na ogół mniej nasilone i bardziej rozłożone w czasie niż przy alergii. O nietolerancji mogą świadczyć występujące po spożyciu alkoholu objawy:

Zaczerwienienie twarzy po alkoholu, przypominające rumień lub wysypkę, nie jest jeszcze objawem uczulenia na alkohol. Na ogół świadczy o dużym stężeniu aldehydu octowego we krwi, nadciśnieniu lub hipoglikemii wywołanej alkoholem.

U niektórych osób istnieje genetycznie uwarunkowana nadmierna aktywność enzymu rozkładającego alkohol, co sprawia, że etanol jest zbyt szybko przekształcany w toksyczny aldehyd octowy. Może też występować niedobór enzymu, co też powoduje kumulację aldehydu w organizmie.

Wysypka po alkoholu częściej pojawia się u kobiet w okresie menopauzy. Niekiedy wysypka na twarzy nasila się po alkoholu u osób z problemami skórnymi, np. trądzikiem różowatym, który powinien być leczony przez dermatologa.

Objawy alergii na alkohol mogą obejmować dolegliwości ze strony dróg oddechowych, np. katar, kaszel, duszność, drapanie w gardle. Uczulenie na napoje alkoholowe objawiające się dolegliwościami w obrębie dróg oddechowych występuje najczęściej u osób z istniejącym alergicznym nieżytem nosa lub astmą.

Nadwrażliwość na alkohol, w tym uczulenie na alkohol, mogą powodować różne objawy ze strony układu pokarmowego. Nie da się bez badań stwierdzić, czy przyczyną jest alergia. Warto wspomnieć, że biegunka po alkoholu nie musi wynikać z indywidualnej nadwrażliwości na alkohol. Mocne trunki zaburzają pracę układu pokarmowego i często wywołują rozwolnienie, szczególnie kiedy są wypijane w nadmiarze albo łączone z kofeiną czy tłustymi, ciężkostrawnymi pokarmami.

Jeśli zauważmy u siebie objawy nietypowej reakcji na niewielkie ilości alkoholu, powinniśmy zgłosić się do lekarza i wykonać testy alergiczne. Reakcja po jednym rodzaju alkoholu powinna skłonić do diagnostyki w kierunku uczelnia na alergeny danego alkoholu, konserwanty lub inne dodatki. Testy na uczulenie na alkohol to przede wszystkim testy skórne albo test prowokacji doustnej, polegający na spożywaniu niewielkich ilości alkoholu pod kontrolą w szpitalu.

Leczenie uczulenia na alkohol polega na rezygnacji z jego spożywania. Osoba z alergią powinna być poinstruowana przez lekarza alergologa, jak ma się zachować w sytuacji wystąpienia objawów, w tym ciężkich, jak anafilaksja. Może być konieczne noszenie opaski informacyjnej oraz adrenaliny. W żadnym przypadku nie powinniśmy bagatelizować objawów nadwrażliwości na alkohol.

Przeczytaj też: Dawka śmiertelna alkoholu. 5 faz zatrucia alkoholowego