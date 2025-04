Na początek sam chory musi być świadomy swojego uzależnienia. Musi umieć otwarcie przyznać się do nałogu przed samym sobą i mieć mocną wolę wyjścia z alkoholizmu. To pierwszy krok, który niektórym zabiera bardzo dużo czasu, lecz jest wymagany, by leczenie miało sens i stwarzało perspektywę wyleczenia.

Znaleźć ośrodek



Alkoholik, który wie o swoim uzależnieniu, powinien też zdać sobie sprawę, że sam sobie z nim nie poradzi. Musi zwrócić się o fachową pomoc. Dlatego kolejnym krokiem na drodze do trzeźwości jest zgłoszenie się do ośrodka, który zajmuje się leczeniem uzależnień, gdzie lekarz postawi diagnozę.

Placówki lecznictwa można znaleźć choćby na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl . Znajduje się tam lista ośrodków, rozmieszczonych po całym kraju, które zajmują się pomocą osobom z chorobą alkoholową. Można też szukać lecznic prywatnych, które w większości także maja swoje witryny www.

Potrzeba wytrwałości



Leczenie to głównie spotkania z terapeutami, często w grupach. Terapeuci wyjaśniają mechanizmy kierujące uzależnionym, tłumaczą, co dzieje się w ich organizmach, ale przede wszystkim wspierają w zachowaniu trzeźwości. Uczą żyć bez alkoholu, pokazują, jak odprężać się bez niego, uczą asertywności. Na największy wysiłek musi zdobyć się sam uzależniony, bowiem to on zmaga się z wszelkimi negatywnymi skutkami odstawienia alkoholu. Radzenie sobie z tym jest trudne, dlatego ważne jest wsparcie innych.

Czasem wspierają nie tylko terapeuci, lecz także inni uzależnieni. Grupy wsparcia, tzw. Anonimowi Alkoholicy, mają długą historię (pierwsze spotkania odbyły się w USA w 1935 roku) i już niejednokrotnie okazały się być pomocne chorym zrywającym z nałogiem. Takich grup funkcjonuje w Polsce dużo, nie jest więc trudne znalezienie tej, która może okazać się pomocną dla alkoholika.

Współuzależnieni



Pamiętajmy o tym, że uzależniony od alkoholu jest nie tylko sam alkoholik. W przypadku jego bliskich, rodziny, której także dotyka problem jego alkoholizmu, mówi się o współuzależnieniu. Ten problem często także wymaga terapii. Na szczęście wiele ośrodków zapewnia pomoc rodzinom alkoholików.

Na szczególną troskę zasługują dzieci chorego, bowiem choroba alkoholowa odciska na nich wyraźne piętno. W przyszłości staną się DDA – Dorosłymi Dziećmi Alkoholika. Dlatego dzieciom tym należy pomóc w przyswojeniu właściwych wzorców życia i zachowania, innych od tych, które doświadczały mieszkając z chorym na alkoholizm.

Pomagajmy



Rodzinom alkoholików jest równie ciężko, jak chorym. Dlatego terapia jest ważna w każdym przypadku. Zauważenie problemu jest początkiem bardzo długiej i trudnej drogi prowadzącej do trzeźwości. Osiągnięcie celu wymaga wielkiej siły i wytrwałości w dążeniu do niego. Do tego potrzebne jest choremu wsparcie terapeutów, innych chorych, ale także najbliższych.

Pomagajmy alkoholikom, zwłaszcza tym bliskim. Być może jesteśmy ich jedyną motywacją do wyzdrowienia.