Spis treści:

Reklama

Oczywiście najbezpieczniej, dla mamy i dziecka, jest nie pić w ogóle alkoholu w czasie karmienia piersią. Alkohol przedostaje się do mleka mamy, więc może być szkodliwy dla niemowlęcia. Innym problemem jest to, że alkohol wpływa na nasz refleks i zdolność oceny sytuacji, dlatego stwarza niebezpieczeństwo nieprawidłowego zaopiekowania się malcem. Jednak nie oszukujmy się, w upalne lato zimne piwo lub drink wyglądają naprawdę kusząco. Jeśli mama karmi miesiącami (a czasem nawet latami), może sobie pozwolić na wypicie niewielkiej ilości alkoholu od czasu do czasu, pamiętając, aby odczekać określony czas zanim nakarmi potomka.

Wypicie alkoholu nie jest na pewno powodem, żeby zrezygnować całkowicie z karmienia dziecka.

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wpływ na metabolizm alkoholu w organizmie ma wiele czynników, np.: masa ciała, ilość i rodzaj zjedzonych posiłków, długość czasu picia, stan zdrowia czy wiek. Według Centers for Disease Control and Prevention kobieta może karmić dziecko piersią po 2-3 godzinach od spożycia 1 standardowej jednostki alkoholu. Ile to jest? W Polsce porcja alkoholu to 10 g lub 12,5 ml czystego alkoholu etylowego, czyli tyle, ile znajduje się w:

1 małym piwie 5% (250 ml),

1 kieliszku wina 12% (100 ml),

1 kieliszku wódki 40% (25 ml),

1 kieliszku wódki smakowej 37% (30 ml).

Po wypiciu dużego piwa (4-5%) lub lampki wina (200 ml), dziecko można karmić po upływie co najmniej 5 godzin. Po małym i dużym piwie lub dużej lampce wina (300 ml) należy odczekać co najmniej 8 godzin do karmienia.

Najwyższy poziom alkoholu w mleku mamy występuje 30-60 minut po jego spożyciu. Jeśli kobieta wypiła lampkę wina lub słabego drinka, to alkohol w mleku mamy utrzyma się przez około 2-3 godziny od spożycia. Jeśli wypiła więcej, czas w którym w pokarmie znajdować się będzie alkohol, będzie dłuższy.

Może ci się wydawać, że jeśli odciągniesz pokarm po wypiciu wysokoprocentowego trunku, to szybciej pozbędziesz się go z mleka. Niestety tak nie jest. Odciąganie mleka po spożyciu alkoholu nie zmniejsza stężenia alkoholu w pokarmie. Poziom alkoholu w mleku zgromadzonym w piersiach będzie spadał z upływem czasu. Nie ma więc sensu wykonywanie tej czynności z myślą o szybszym karmieniu. Oczywiście można odciągnąć pokarm dla własnego komfortu. Należy go wówczas wyrzucić, jeśli nie upłynął wystarczający czas od spożycia alkoholu. Generalnie przyjmuje się, że ilość alkoholu w mleku mamy jest taka jak w jej krwi. Dobrym pomysłem jest odciągnięcie zapasu mleka przed wypiciem alkoholu i wykorzystanie tego pokarmu w czasie, gdy mama nie powinna karmić piersią.

Picie alkoholu w czasie karmienia wpływa szkodliwe na dziecko. Niemowlę, a szczególnie noworodek, nie posiada w pełni dojrzałej wątroby, stąd jego organizm znacznie gorzej radzi sobie z toksynami, w tym alkoholem, który metabolizuje aż dwukrotnie dłużej niż jego mama. To rodzi poważne ryzyko zdrowotne. U niemowlęcia, którego mama spożywa alkohol, mogą wystąpić:

zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych,

nieprawidłowy wzrost,

zaburzenia odruchu ssania, w rezultacie powolniejszy przyrost masy ciała,

bóle brzucha,

bóle głowy,

nieprawidłowy sen, płytki sen (krótsza faza REM),

nagła śmierć łóżeczkowa (9-krotnie częstsze występowanie niż w przypadku mam niepijących),

apatia,

senność.

Narażenie na alkohol powyżej umiarkowanych poziomów w mleku matki może być szkodliwe dla rozwoju, wzrostu i wzorców snu niemowlęcia. Spożywanie alkoholu powyżej umiarkowanego poziomu może również zaburzyć ocenę matki i zdolność do bezpiecznej opieki nad dzieckiem – przestrzegają eksperci CDC.

Przy zachowaniu umiaru i rozsądku, alkohol nie będzie miał wpływu na malca. Według Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego sporadyczne spożywanie niewielkiej ilości (10 g etanolu) nie jest szkodliwe dla dziecka. Alkoholizm jest natomiast całkowitym przeciwwskazaniem do karmienia dziecka piersią.

Źródła:

G. Iwanowicz-Palus (red.), A. Bień (red.), Edukacja przedporodowa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020,

Breastfeeding, Alcohol, Centers for Disease Control and Prevention, www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/vaccinations-medications-drugs/alcohol.html

Reklama

Czytaj także:

Czego nie jeść, gdy karmisz piersią? Zakazane produkty - lista

Jak długo karmić piersią - kiedy zaprzestać karmienia piersią

Obalamy mity: 7 mitów na temat seksu po porodzie