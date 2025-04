fot. Fotolia

AZS może rozwinąć się w każdym wieku. W jego przebiegu wyróżniamy trzy fazy: fazę okresu niemowlęcego (do 2. roku życia), okres późnego dzieciństwa do 12. roku życia oraz okres młodzieńczy i dorosły.

Atopowe zapalenie skóry jest chorobą o podłożu genetycznym, ale czynniki środowiskowe, alergeny pokarmowe (np. jajka, białka mleka krowiego), uszkodzona bariera naskórkowa oraz zaburzenia układu immunologicznego również wpływają na jego rozwój.

„Zachodni tryb życia”, czyli wysoki poziom higieny, mało liczne rodziny, częste stosowanie antybiotyków, poród drogą cięcia cesarskiego, dieta oparta na produktach przetworzonych, czy niska zachorowalność na choroby zakaźne wieku dziecięcego również przyczynia się do wzrostu zachorowalności na alergię, wpływając na zmiany w składzie mikroflory jelitowej. Nieprawidłowy skład mikroflory jelitowej odpowiada za nieprawidłową aktywację układu immunologicznego i za rozwój alergii, stąd tak ważne jest zastosowanie odpowiednich bakterii kwasu mlekowego.

Latopic® Pierwszy krok w alergii pokarmowej i atopowym zapaleniu skóry

W przebiegu AZS należy działać kompleksowo. Stosując bakterie kwasu mlekowego zawarte w preparacie Latopic® działamy od wewnątrz na przyczyny alergii. Lactobacillus paracasei ŁOCK 0919, Lactobacillus casei ŁOCK 0908 oraz Lactobacillus casei ŁOCK 0900, to jedyne bakterie przebadane pod kątem alergii pokarmowej i AZS z udziałem polskich dzieci. Zmniejszają rozległość i nasilenie zmian skórnych, poprawiają sen oraz wpływają na rozwój tolerancji na białka mleka krowiego, po trzech miesiącach stosowania.

Emolienty Latopic®



Stosując nową, specjalistyczną linię emolientów Latopic® działamy od zewnątrz, na objawy alergii. Emolienty Latopic® dzięki odpowiednio dobranym składnikom aktywnym działają aż na 7 różnych płaszczyznach, między innymi długotrwale nawilżają, natłuszczają, zabezpieczają przed utratą wody, uzupełniają lipidy międzykomórkowe oraz odżywiają. Jako jedyne zawierają metabolity Lactobacillus sp., które w naturalny sposób ograniczają rozwój gronkowca złocistego, który zaostrza stan zapalny u osób z AZS, a dwa składniki przeciwświądowe szybko łagodzą świąd.

Emolienty Latopic® nie zawierają substancji zapachowych, sztucznych barwników i konserwantów.

Zostały stworzone z myślą o atopowej, suchej i skłonnej do podrażnień skóry. Przeznaczone są już od 1. dnia życia.

W skład linii emolientów Latopic® wchodzą:

Krem do twarzy i ciała (75 ml) - pielęgnuje twarz oraz miejsca szczególnie suche i podrażnione.

(75 ml) - pielęgnuje twarz oraz miejsca szczególnie suche i podrażnione. Emulsja do ciała (200 ml)- kompleksowo pielęgnuje całe ciało.

(200 ml)- kompleksowo pielęgnuje całe ciało. Emulsja do kąpieli (200 ml)- która oczyszcza i kompleksowo pielęgnuje skórę w trakcie i po kąpieli.

Więcej informacji na temat preparatów Latopic®, o sposobie dawkowania oraz efektach stosowania znajdziesz na stronie www.latopic.pl

