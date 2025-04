fot. Fotolia

Przewlekły, nieznośny świąd, wypryski, sucha skóra, zaczerwienienia...To wszystko objawy atopowego zapalenia skóry. Niestety, jest to choroba na całe życie i nie ma na nią pewnego lekarstwa. Jednak możemy niwelować jej skutki.

Kiedy pojawiają się objawy AZS?



AZS to choroba, która najczęściej pojawia się już we wczesnym dzieciństwie (90% zachorowań przed ukończeniem 3. roku życia) i zostaje z chorym na zawsze. Według statystyk na AZS cierpi ok. 20% ludzi na świecie.

– Wyróżniamy trzy etapy tej choroby: wyprysk atopowy wczesnego dzieciństwa, wyprysk atopowy późnego dzieciństwa oraz wyprysk atopowy okresu młodzieńczego – mówi dr n. med. Barbara Szpyrka, specjalista chorób skórnych i wenerologicznych, zarządzająca Oddziałem Dermatologii Dziecięcej w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.

Najgorszym objawem jest uporczywe swędzenie oraz zmiany skórne utrudniające codzienne funkcjonowanie. Na szczęście AZS, choć nieuleczalne, można zahamować m.in. odpowiednią pielęgnacją przeznaczoną dla atopowej skóry.

Objawy atopowego zapalenia skóry – jak je zminimalizować?



Po pierwsze: natłuszczenie



Z czasem objawy AZS mogą maleć. Ich nawrót może jednak spowodować brak prawidłowego natłuszczania skóry, szczególnie po wyjściu z basenu czy spod prysznica.

W roli natłuszczacza doskonale sprawdza się m.in. masło Shea oraz olej z pestek moreli.

Po drugie: dermokosmetyki



Dobór odpowiedniego dermokosmetyku to dla atopowej skóry wyzwanie.

– Ważne, aby kosmetyki zawierały składniki o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwrodnikowych, przeciwwirusowych, przeciwzapalnych i antyalergicznych – mówi dr n. med. Barbara Szpyrka.

Po trzecie: nawodnienie



Doskonałym reduktorem swędzenia jest chłodny prysznic, natomiast gorąca i długa kąpiel może niestety zaostrzyć stan zapalny na skórze. Po każdej kąpieli należy użyć odpowiedniego kosmetyku nawilżającego i natłuszczającego. Nawadnianie to jednak nie tylko prysznice – to także regularne picie wody, codziennie w ciągu dnia.

Po czwarte: odpowiednia dieta



AZS bierze się nie tylko z zewnątrz, ale i z wewnątrz. Warto więc udać się do dermatologa, który wskaże niedobory żywieniowe oraz rozpozna pokarmy alergenne. Niektóre produkty, takie jak np. orzechy czy czekolada, mogą nasilić objawy AZS, dlatego warto albo je wyeliminować, albo ograniczyć ich spożywanie do minimum.

Przestrzegając zaleceń lekarza oraz stosując odpowiednie dermokosmetyki można wygrać walkę z AZS i cieszyć się zadbaną skórą.

Eksperci:

