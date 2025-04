Atopowe zapalenie skóry (AZS), określane jest także jako wyprysk atopowy, egzema, świerzbiączka, wyprysk alergiczny lub alergiczne zapalenie skóry. Coraz częściej możemy usłyszeć o atopowym zapaleniu skóry, ponieważ częstość jego występowania zwiększa się z roku na rok, tak samo jak alergii i astmy. Atopowe zapalenie skóry wywołują rozmaite czynniki, takie jak środki drażniące, roztocza kurzu, sierść zwierząt, a nawet słońce i wiatr.

Atopowe zapalenie skóry – co to za choroba?

Niektórzy uważają, że przyczyną atopowego zapalenia skóry są zbyt sterylne warunki, w jakich żyjemy i dorastamy. Lekarze dzielą przyczyny tej choroby na: genetyczne, immunologiczne i środowiskowe. Choroba ta często występuje rodzinnie. Do czynników, które mogą wywołać nadmierną reakcję skóry, zalicza się środki drażniące, takie jak mydła, rozpuszczalniki, konserwanty, detergenty. Jednak nie tylko kontakt z substancją drażniącą może wywołać objawy. Alergeny wziewne i pokarmowe również mogą zaostrzać przebieg choroby i powodować wystąpienie wyprysku.

Dlaczego chorujemy na atopowe zapalenie skóry?

Atopowe zapalenie skóry jest chorobą powodującą świąd, suchość i zaczerwienienie skóry, wysypkę. Może się ona pojawić w każdym wieku. Rozpoznanie atopowego zapalenie skóry opiera się przede wszystkim na prawidłowej obserwacji i ocenie objawów występujących u chorego. Do rozpoznania AZS konieczne jest spełnienie określonych kryteriów (Hanifina i Rajki). Diagnozę weryfikują testy skórne, które potwierdzą uczulenie na konkretne alergeny. U 80% chorych występuje we krwi podwyższony poziom całkowitych przeciwciał klasy IgE.

Jak rozpoznać atopowe zapalenie skóry?

Skóra osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS) jest bardzo wymagająca. Suchość, różnego rodzaju zmiany, takie jak zarumienienia, grudki, pęcherzyki, dokuczliwy świąd i nawracające infekcje. Z tymi wszystkimi problemami borykają się osoby z AZS. Przy pielęgnacji skóry osób z atypowym zapaleniem skóry trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad: unikać kontaktu z substancjami drażniącymi, używać rękawice ochronne i stosować odpowiednie preparaty ochronne. Codzienna higiena osób z AZS również powinna ulec modyfikacji.

Pielęgnacja skóry z AZS

Chorzy z atopowym zapaleniem skóry borykają się z wieloma problemami życia codziennego. Pielęgnacja skóry, stosowanie leków, ale także dobór odpowiedniej diety to nie lada zadania dla każdego atopika. Problem jest duży u osób dorosłych, ale również dzieci chorują na AZS. Walka z chorobą u maluchów jest ogromnym wyzwaniem – odpowiedni dobór mleka, kaszek i dań.

Codzienne życie dzieci z atopowym zapaleniem skóry

Atopowe zapalenie skóry może prowadzić do powikłań takich jak: bakteryjne, grzybicze i wirusowe zakażenia skóry oraz różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Wiele osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS) staje się nosicielami gronkowca złocistego (Staphylococcus auerus). Bardzo ważne jest szybkie i skuteczne leczenie infekcji, aby zapobiegać powstawaniu tak zwanego błędnego koła zakażeń. Atopowe zapalenie skóry predysponuje do zakażenia gronkowcem, a samo zakażenie zaostrza zmiany w AZS.

Do czego może doprowadzić atopowe zapalenie skóry?

Walka z atopowym zapaleniem skóry to głównie zwalczanie objawów choroby. Ze względu na złożoną i mało poznaną etiologię nie istnieje leczenie przyczynowe. Objawy atopowego zapalenia skóry należy łagodzić poprzez odpowiednie nawodnienie skóry, stosowanie środków zmiękczających, stosowanie preparatów steroidowych, zmniejszanie świądu i unikanie czynników zaostrzających przebieg choroby. Wszystkie elementy terapii muszą być stosowane jednocześnie, realizowane systematycznie i z zaangażowaniem.

Jak leczyć atopowe zapalenie skóry?

