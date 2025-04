Chcesz mieć pewność, że jesteś całkowicie zdrowa? Możesz wybrać się na tomografię pozytonową. Podpowiadamy, co powinnaś wiedzieć o tym badaniu:

Co to jest i co daje badanie PET-CT?



Pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT) umożliwia niezwykle dokładne zbadanie całego ciała. Co daje to badanie?

pozwala ocenić stopień rozwoju raka i wybrać najlepszą metodę leczenia onkologicznego ,

i wybrać najlepszą metodę leczenia onkologicznego wykrywa chorobę Alzheimera na prawie dwa lata przed wystąpieniem jej klinicznych objawów,

na prawie dwa lata przed wystąpieniem jej klinicznych objawów, umożliwia szczegółową diagnostykę mięśnia sercowego u osób po zawałach.

Kiedy Badanie PET-CT jest bezpłatne?



Refundacja tomografii pozytonowej przez NFZ jest możliwa wtedy, gdy lekarz podejrzewa chorobę, a nie da się uzyskać jednoznacznego potwierdzenia w innych badaniach (np. tomografii czy rezonansie magnetycznym). Najczęściej chodzi o ocenę stopnia rozwoju nowotworu lub wskazanie najlepszego sposobu leczenia. Badanie to refundowane jest także wówczas, gdy trzeba ocenić skuteczność podjętego leczenia onkologicznego (czy działa chemioterapia, czy podczas operacji guz został usunięty w całości). Można również za jego pomocą sprawdzać ewentualność nawrotu choroby nowotworowej u osób już wyleczonych. Wtedy zaleca się badanie co pół roku, a po pięciu latach od wyleczenia – co rok.

Co wykrywa badanie PET-CT?



Metoda tomografii pozytonowej coraz częściej wykorzystywana jest również w neurologii. Jest to jedyne badanie, które umożliwia na przykład:

wykrycie zmian w mózgu związanych z chorobą Parkinsona czy Alzheimera, zanim jeszcze pojawią się objawy kliniczne tych schorzeń,

zanim jeszcze pojawią się objawy kliniczne tych schorzeń, postawić dokładną diagnozę w przypadku niewyjaśnionych bólów głowy,

bardzo wcześnie rozpoznać zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.

całościowo ocenić stan naczyń wieńcowych, jak również stopień zniszczeń po udarze mózgu czy zawale serca.

Badanie PET-CT pomaga podjąć właściwą decyzję co do dalszego sposoby leczenia. W większości tych przypadków możliwa jest refundacja badania przez NFZ, jednak decyzja o tym zawsze należy do lekarza.

Jak wygląda badanie?



Samo badanie trwa około 25 minut, natomiast cały proces z przygotowaniem i odpoczynkiem – około 2–3 godzin. Pacjent musi być sześć godzin na czczo. Poprzedniego dnia nie powinien wykonywać intensywnych ćwiczeń, unikać dużego wysiłku fizycznego, nie pić alkoholu, kawy ani herbaty. Najpierw jest badany przez lekarza. Potem wstrzykuje mu się glukozę ze specjalnym izotopem. Podczas badania nie wolno się ruszać, ponieważ może to wpłynąć na wynik. Uwaga! Diagnozę (zdjęcia i opis) dostaje się po 3–4 dniach.

Marzena Bartoszuk/ "Przyjaciółka"

