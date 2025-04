2 października 2009 roku ruszyła trzecia edycja kampanii edukacyjnej „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi”. Główny przekaz akcji koncentruje się na roli bliskiej osoby, wspierającej chorą kobietę w przezwyciężaniu raka piersi. Idea ta przyświecała powstaniu „Portretów” znanych osób, które same zmagały się z chorobą lub pełniły rolę „Przyjaciół od Piersi”.

Do tegorocznej edycji zaproszono znane Polki, aby pokazać społeczeństwu, że rak piersi może dotknąć każdą kobietę, bez względu na wiek czy zawód. Bohaterkami fotografii są m.in. Joanna Koroniewska, Krystyna Kofta i Hanna Śleszyńska wraz z bliskimi.



Rak piersi i przyjaciel

Głównym celem kampanii jest wzrost świadomości raka piersi wśród pacjentek oraz osób z ich otoczenia, a także wskazanie, jak ważną rolę w leczeniu chorych na nowotwór piersi odgrywa pełne rozpoznanie choroby. Rak piersi jest chorobą niejednorodną; występuje wiele jego typów, które mają różny przebieg, rokowanie i wymagają odmiennego leczenia. Uzyskanie dokładnych informacji dotyczących choroby pozwala zastosować optymalną dla danej pacjentki terapię, a przez to zwiększyć jej szanse na wyleczenie.

Diagnoza i pierwszy okres po rozpoznaniu choroby jest momentem krytycznym w życiu chorej. Wiedza o chorobie i leczeniu jest w tym momencie tak samo ważna jak wsparcie i zrozumienie najbliższych. W takich sytuacjach najlepiej sprawdza się przyjaźń. Akcja ma uświadomić chorym i ich bliskim, jak ważna jest obecność drugiej osoby, czyli „przyjaciela od piersi”. Wspiera on pacjentkę w wymiarze merytorycznym i psychologicznym w okresie rozpoznania i leczenia choroby, w rozmowach z lekarzem, w momentach załamania, ale i w chwilach radości.

Rak piersi

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku na świecie rozpoznaje się ponad 1 milion nowych przypadków raka piersi, a około 400.000 chorych na ten nowotwór umiera. Rak piersi nie jest chorobą jednorodną. Obecnie rozpoznaje się raka piersi HER2-dodatniego, który charakteryzuje się nadekspresją receptora HER2. Ten typ nowotworu bardzo szybko się rozwija, niewłaściwie leczony zwiększa ryzyko powstawania odległych przerzutów i zgonu pacjentki. Inna postać tej choroby to HER2-ujemny rak piersi, którego cechą charakterystyczną jest brak nadmiernej ekspresji receptora HER2. Rak piersi HER2-ujemny dzielimy na hormonozależny, który charakteryzuje się występowaniem receptorów dla hormonów płciowych (estrogenów czy progesteronów) oraz na tzw. rak „potrójnie ujemny”. To określenie odnosi się do guzów, w których nie stwierdza się zarówno ekspresji receptorów hormonalnych (ER, PgR), jak i nadekspresji receptora HER2. Trwają prace nad określeniem obecności różnych receptorów i genów nowotworów oraz ich znaczenia dla rodzaju podawanych pacjentce terapii. Należy podkreślić, że wiedza o typie raka piersi, na jaki choruje kobieta, jest kluczowa do wyboru optymalnego leczenia.

Wizytówką kampanii „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi. Portrety” jest różowo-pomarańczowa wstążeczka – stały element każdej z edycji, symbol różnorodności nowotworów piersi. W tym roku, stała się ona inspiracją do stworzenia przez artystę rzeźbiarza, Bartłomieja Kurzeję, rzeźby, która stanęła na Placu Zamkowym w Warszawie. Przez cały październik – miesiąc walki z rakiem piersi, pomnik przypominał będzie o potrzebie zwiększania świadomości pacjentek oraz ich bliskich na temat różnorodności raka piersi, a także o potrzebie wspierania chorych kobiet w walce z nowotworem.

Każdy, kto popiera akcję może też za pośrednictwem strony internetowej www.HER2.pl zakupić koszulkę, promującą kampanię „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi”. Zdobi ją specjalnie logo „Portretów”, zaprojektowane przez znanego polskiego grafika, Łukasza Szajnę. Wpływ ze sprzedaży koszulek przekazany zostanie na rzecz Amazonek.