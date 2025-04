Już 23 października akcja brafittingowa marki Freya „Zadbajmy o zdrowe piersi”, z której dochód wspiera działania Avon Kontra Rak Piersi.

Przyjdź na brafitting, wybierz ulubiony biustonosz marki Freya i dołącz do nas! W ten sposób pomożesz sfinansować badania profilaktyczne piersi. W prezencie otrzymasz niespodzianki od firmy Avon oraz weźmiesz udział w loterii z nagrodami.

Czy wiesz, że ponad 80% kobiet w Polsce nosi źle dopasowaną bieliznę? Tyle samo z nas nie bada regularnie swoich piersi. Jedynie 20% przypadków zachorowań na nowotwór piersi rozpoznaje się we wczesnym stadium, kiedy mamy największe szanse na całkowite wyleczenie. Przyjdź 23 października na spotkanie z marką Freya. Nauczysz się, jak zakładać i nosić stanik oraz przekonasz się, że biust nie kończy się na 75B. Otrzymasz także broszurę, z której dowiesz się, jak badać piersi. Pamiętaj! Regularna samokontrola to najlepsza metoda zapobiegania rakowi piersi. Poświęć dla siebie chwilę czasu i raz w miesiącu zrób to dla siebie, aby mieć pewność, że jesteś zdrowa. Zajmie Ci to tylko 5 minut, a może uratować życie.

Gdzie się spotykamy? W wybranych salonach bielizny w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Sosnowcu, Piasecznie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie czekają na Was profesjonalne bra-fitterki oraz materiały edukacyjne. Zadbajmy o zdrowe piersi z marką Freya nosząc dobrze dobrany biustonosz oraz systematycznie kontrolując piersi. Zdobytą wiedzą podzielmy się z innymi kobietami. Przyjdź z mamą! Powiedz przyjaciółkom.

Freya i Avon Kontra Rak Piersi razem w Wielkiej Kampanii Życia. Dołącz do nas i pomóż innym. Czekają na Was prezenty z Różową Wstążką oraz loteria.



Adresy salonów biorących udział w akcji i dodatkowe informacje znajdziesz tutaj

Zaufaj swoim dłoniom, czyli poznaj techniki samobadania piersi

Samokontrolę piersi najlepiej jest wykonywać przed lustrem, pod prysznicem lub w pozycji leżącej. Powinnaś badać się już od 20 roku życia, regularnie co miesiąc (najlepiej między 7 a 10 dniem cyklu, liczonym od pierwszego dnia miesiączki).

Jeżeli nie miesiączkujesz lub jesteś w ciąży, powinnaś wykonywać systematyczne badania, np. pierwszego dnia każdego miesiąca. Gdy zauważysz coś niepokojącego, idź natychmiast do lekarza.



Pamiętaj! 80% zmian w piersiach kobiety wykrywają same lub ich partnerzy, dlatego tak ważna jest samokontrola. Nawet, jeśli sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj piersi u lekarza. Jeśli masz 35-49 lat raz w roku regularnie wykonuj USG piersi. Po ukończeniu 50 lat zrób mammografię. Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny.

Przed lustrem

Unieś ręce do góry. Sprawdź, czy nie widzisz zmian w kształcie piersi i kolorze skóry? Czy skóra nie marszczy się i nie ciągnie? (Rys. 1)

To samo skontroluj, opierając dłonie mocno na biodrach. (Rys. 2)

Ściśnij brodawkę. Zobacz, czy nie wydziela się z niej płyn. (Rys. 3)

Pod prysznicem

Lewą rękę połóż z tyłu głowy, prawą na lewej piersi. Lekko naciskając trzema środkowymi palcami, zataczaj drobne kółeczka wzdłuż piersi, z góry na dół i z powrotem. To samo zrób z prawą piersią. Sprawdź, czy nie czujesz stwardnienia lub guzka. (Rys. 4)

Po kąpieli

Połóż się. Wsuń poduszkę lub ręcznik pod lewy bark, lewą rękę włóż pod głowę. Trzema środkowymi palcami prawej ręki zbadaj lewą pierś, tak jak pod prysznicem. To samo powtórz z prawą piersią. (Rys. 5)

Wyjmij rękę spod głowy, połóż wzdłuż tułowia i zbadaj pachy. Sprawdź, czy nie masz powiększonych węzłów chłonnych. (Rys. 6)

Materiały edukacyjne powstały w ramach akcji Avon Kontra Rak Piersi www.avonkontrarakpiersi.pl

Patronat nad akcją Freya Spotkajmy się! Zadbajmy o zdrowe piersi objęła firma Avon, która w ramach swojej działalności prowadzi Wielką Kampanię Życia. Akcja ta już od 12 lat propaguje profilaktykę raka piersi wśród polskich kobiet poprzez regularne badania i edukację. Pamiętajmy, ta wiedza jest potrzebna każdej z nas.

Sprawdź szczegóły na www.brastyle.pl