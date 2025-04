Zalety posiadania podkreślającego kształty, ekskluzywnego biustonosza wydają się oczywiste, jednak niewiele pań zdaje sobie sprawę z pozytywnej roli brafittingu w profilaktyce oraz rekonwalescencji chorób nowotworowych piersi. Jak to działa? Sprawdź!

Reklama

Brafitting - zadbaj o zdrowie swoich piersi

Dzięki popularyzatorkom braffitingu wzrasta poziom wiedzy na temat profesjonalnego dobierania rozmiaru biustonosza. Sytuacja, jaką jest zakup nowej bielizny jest okazją do poinformowaniu kobiet o konieczności i zaletach samobadania. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wiele pań przy doborze bielizny koncentruje się przede wszystkim na tym, aby wyglądać atrakcyjnie. W rzeczywistości jedynie 10% Polek umie dobrać właściwy rozmiar, tymczasem dobrze dobrana bielizna to nie tylko atrakcyjny dekolt, a kobiecość to nie tylko piersi.

Braffiting dla amazonek

Amazonki określają swoje blizny po chorobie mianem okaleczenia. Czasami trud sprawia im nawet spojrzenie na siebie w lustrze. O tym, jak bolesne to przeżycie, możemy się dowiedzieć z relacji na forach dla amazonek.

Widok własnego odbicia był dla mnie szokujący. Do tej pory nie wiedziałam, że piersi mają dla mnie takie znaczenie. A teraz? Poczułam się jak ofiara i postanowiłam zrobić koniecznie operację rekonstrukcyjną.

– pisze Deborah, użytkowniczka forum.

Niestety operacja rekonstrukcyjna piersi wiąże się z ryzykiem komplikacji i nie zawsze jest możliwa do wykonania. Na przeszkodzie mogą stanąć między innymi stan zdrowia pacjentki, jakość skóry uszkodzonej po chemioterapii lub koszty i dostępność takiego zabiegu. Profesjonalne dobranie pięknej bielizny jest jednym ze sposobów poprawienia samopoczucia kobiet, które z jakiegoś powodu nie decydują się na zabieg rekonstrukcji lub chcą odłożyć go w czasie.

Z porady brafitterki warto skorzystać tym bardziej, że bielizna dla amazonek powinna być dobrana z wyjątkową starannością. Nie może ona uciskać ani w żaden inny sposób podrażniać węzłów chłonnych i blizn. Ważne, aby podczas przymiarki biustonosza uwzględnić stosowanie specjalnej wkładki. Zakup takiej całościowej lub częściowej protezy silikonowej, wykonanej z wyjątkowo delikatnego materiału jest jednym z dostępnych sposobów na poradzenie sobie w nowej sytuacji. O tym jak używać takiej wkładki, aby czuć się swobodnie i komfortowo również mogą poinformować profesjonalne brafitterki.

Szukasz idealnej bielizny? Idź do salonu!

Oferta firm bieliźniarskich dla pań, które przebyły zabiegi częściowego lub całkowitego usunięcia piersi stale się rozszerza. Specjalne pooperacyjne biustonosze najczęściej można kupić w sklepach ze sprzętem medycznym lub przez Internet. Istnieje jednak wiele powodów, dla których warto skorzystać w takiej sytuacji z brafittingu w salonie.

W teorii kobiety po mastektomii potrzebują specjalnych staników, jednak jak często mówią, taka bielizna wcale nie spełnia swojego zadania. Czasem okazuje się, że uraża zrosty pooperacyjne i jest źle dopasowana do kształtu sylwetki.

– dowiadujemy się od Magdaleny Kasprzyńskiej, brafitterki firmy Dalia.

Usługa dobierania biustonosza w salonie z bielizną zakłada indywidualne podejście do klientek, które mogą mieć bardzo różne potrzeby. Panie po operacjach, oprócz wielu przymiarek mogą potrzebować więcej cierpliwości i psychicznego wsparcia. Potrzebują również porady w zakresie dobrania i użytkowania protezy. Można więc przyznać, że w tej kwestii brafitting o niebo przewyższa internetowe zakupy.

Jak do tej pory niewiele amazonek zgłasza się do salonów bielizny po jej profesjonalny dobór. Prawdopodobnie przyczyną jest niedostateczna ilość informacji o zaletach brafittingu. Jak podkreśla Magdalena Kasprzyńska, pierwszym krokiem do skorzystania z pomocy brafitterki jest pokonanie psychicznej bariery do rozmowy na ten temat.

Starannie dobrana, elegancka bielizna w połączeniu z dopasowaną protezą nie tylko pomaga poczuć się pięknie i kobieco, ale także umożliwia ponowne odsłonięcie dekoltu.

Reklama

Czytaj także:

5 prostych kroków, jak zbadać swoje piersi

Marsz Różowej Wstążki 2013 - tak było

Uważaj! Cierpi na to co 4 kobieta!

materiały prasowe