Wenerologia to ta dziedzina medycyny, która zajmuje się m. in. chorobami przenoszonymi drogą płciową. Kiła jest właśnie takim schorzeniem i mimo znaczącego rozwoju nauk medycznych nadal występuje wśród społeczeństwa. Ma to związek z szerzącą się narkomanią, ryzykownymi kontaktami seksualnymi, prostytucją i częstymi zmianami partnerów. Istnieje także opinia, że u osób homoseksualnych również istnieje duże zagrożenie rozprzestrzeniania się kiły.

Kiłę odkrył Kolumb?

Uznaje się że bakteria wywołująca kiłę – krętek blady – przybyła do Europy z Haiti. Winę za „sprowadzenie” tego drobnoustroju mają ponosić marynarze, oddający się swawolom z miejscowymi kobietami, o egzotycznej urodzie. W tych to czasach kiła była chorobą nieuleczalną, wiodącą do kalectwa lub śmierci. Teraz można ją skutecznie leczyć, jednak terapia musi być włączona odpowiednio wcześnie. Jednak jest to trudna sprawa, ponieważ kła może nie dawać objawów przez kilka lat...

Jakie są objawy kiły?

Kiła, inaczej syfilis ma mniej lub bardziej charakterystyczne objawy. Pojawiają się one w zależności od stadium choroby:

kiła pierwotna – symptomy występują najczęściej do 3 tygodni od zarażenia, ale mogą też pojawić się do 90 dni, a są to owrzodzenia narządów płciowych, w jamie ustnej i ustach lub innych częściach ciała

kiła utajona – objawy występują od 3 do 6 tygodni od wystąpienia owrzodzeń, a zalicza się do nich plamkowo-grudkową wysypkę na dłoniach i stopach, ból gardła, gorączka, ból głowy, zapalenie opon mózgowych, spadek masy ciała, przerzedzenie włosów, powiększenie węzłów chłonnych

kiła wtórna – to około roku bezobjawowego

kiła późna – do 30 lat od zakażenia: problemy z sercem, stawami, kośćcem, wątrobą, ślepota, zaburzenia psychiczne, objawy neurologiczne, wycieńczenie i śmierć

Drogi zakażenia i czynniki ryzyka zachorowania

Kiłą można się zarazić przede wszystkim przez stosunki seksualne (waginalne, oralne i analne), a także kontakt z wysypką na skórze osoby chorej lub wewnątrzmacicznie (matka-płód). Wówczas może dojść do niekorzystnych zmian w układzie nerwowym dziecka, skutkujących później jego niedomogą. Syfilisem nie zarazimy się korzystając z garderoby osoby chorej, wspólną łazienkę i pływając na basenie.

Najczęściej na kiłę zapadają:

młode kobiety po 20 roku życia i mężczyźni po 30

osoby żyjące w ubóstwie, niedbający o higienę

homoseksualiści

uzależnieni od narkotyków

osoby świadczące usługi seksualne

Diagnostyka i leczenie kiły

Pewność, że mamy do czynienia z syfilisem daje wykonanie serologiczne odczyny kiłowe. Zatem konieczna jest wizyta w poradni dermatologiczno-weneroligicznej lub ginekologicznej.

Jak prawie każda bakterię można unicestwić odpowiednim antybiotykiem, tak i krętak bladego można nim zabić. Na ogół są to penicyliny. Kiła najłatwiej się leczy w pierwszych stadiach jej trwania. Jednak gdy krętek spowodował już zmiany w organach – nie jest możliwe ich zregenerowanie.

Profilaktyka kiły:

wierność partnerska

unikanie ryzykownych zachowań seksualnych

rezygnacja z używek

dbałość o higienę intymną i otoczenia

stosowanie prezerwatyw

baczna obserwacja swojego ciała pod kątem wystąpienia objawów i szybka interwencja (wizyta u lekarza)

Opracowano na podstawie:

Piętowska J., Kiła - czy jest się czego obawiać? (dokument elektroniczny). URL: http://www.wenerologia.info/art/wen_art007.html