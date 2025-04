Większość młodych ludzi uważa, że kontakty oralne są całkowicie bezpieczne. Niestety biorą pod uwagę przede wszystkim ryzyko zajścia w ciążę. Niestety zapominają o znacznie poważniejszych konsekwencjach niż ciąża.

Wirus brodawczaka ludzkiego

Według badań, na nowotwory jamy ustnej narażone są osoby współżyjące z osobami zarażonymi wirusem brodawczaka ludzkiego – około 630 mln ludzi na świecie cierpi na tę dolegliwość. Choroba, w większości przypadków, przebiega bezobjawowo i mija w ciągu 2 lat, dzięki działaniu systemu odpornościowego organizmu. W najmniej optymistycznej wersji, po zakażeniu wirusem brodawczaka, może dojść do poważnych zmian nowotworowych w obrębie szyjki macicy lub innych narządów moczowo-płciowych.

Jeżeli ktoś jest nosicielem wirusa HPV, to bez względu na to, jaki seks uprawia, może zarazić tą chorobą partnera/partnerkę. Należy pamiętać, że seks oralny zwiększa zagrożenie rakiem migdałków, podstawy języka i rozwojem guzków złośliwych w jamie ustnej.

HIV

Zagrożenie tą chorobą podczas seksu oralnego jest znacznie mniejsze, aniżeli podczas stosunku pochwowego i analnego bez zabezpieczenia. Ryzyko zarażenia wirusem HIV wzrasta, jeżeli nie korzystamy z prezerwatyw. Jakiekolwiek rany w jamie ustnej czy wytrysk bezpośrednio do ust, mogą przyczynić się do zakażenia.

Opryszczka

Opryszczkę narządów płciowych i jamy ustnej powodują wirusy. Ich mutacja przyczynia się do szybkiego rozprzestrzeniania się choroby i przyczynia się do powstania problemów w leczeniu choroby. Co więcej, do zakażenia opryszczką może dochodzić wtedy, gdy nie ma jeszcze objawów choroby. Leki stosowane w opryszczce nie zawsze są skuteczne. Opryszczkę można niekiedy wyleczyć poprzez zastosowanie elektrokoagulacji laserowej. Jeżeli jesteś chory na opryszczkę zachowaj wszelką ostrożność i dołóż wszelkich starań, aby się wyleczyć, gdyż niewyleczona opryszczka może doprowadzić do rozwoju komórek rakowych szyjki macicy.

Rzeżączka

Więcej dwoinek rzeżączki znajduje się na penisie, aniżeli w pochwie, dlatego większe prawdopodobieństwo zarażenia tą chorobą, następuje podczas stymulacji męskich narządów płciowych. Leczenie gardła z rzeżączki jest niezwykle trudne, dlatego tak istotne jest stosowanie prezerwatywy.

Rzeżączka u mężczyzny objawia się ostrym zapaleniem cewki moczowej z ropnym wyciekiem z otworu cewki. Mężczyzna często oddaje mocz, który sprawia mu ogromny ból. Leczenie rzeżączki polega na podawaniu dużych dawek penicyliny.

Jeżeli zbagatelizujemy objawy i będziemy zwlekać, możemy doprowadzić do chronicznego zapalenia cewki moczowej. Permanentny stan zapalny może spowodować zwężenie cewki moczowej, kanałów nasieniowodowych, uszkodzenie najądrza, prostaty.

W przypadku kobiet, rzeżączka objawia się w postaci ropnej wydzieliny, zaczerwienienia i bólu podczas oddawaniu moczu.

Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, nieleczona, bądź późno leczona rzeżączka, może być przyczyną niepłodności.

O czym warto pamiętać?

Odpowiednia higiena narządów płciowych jest bardzo ważne, ale nie chroni przed wszystkimi zakażeniami. Najprostszym wyjściem jest posiadanie jednego partnera seksualnego. Warto tez pamiętać, że seks oralny nie chroni nas przed zakażeniami.