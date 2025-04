Koniec ze stereotypem, że Polacy kochają się w stylu 3xP: po cichu, po ciemku i pod kołdrą. Według najnowszego badania portalu C-Date.pl w kwestiach obyczajowych jesteśmy narodem coraz bardziej odważnym i wcale nie odbiegamy od innych nacji. Seks nie jest tematem tabu, a nasze sypialniane życie ma się całkiem nieźle. Z badań wynika, że niemal 1/3 Polaków jest bardzo zadowolona ze swojego życia erotycznego. Aż 42% ankietowanych odpowiedziało, że jest „generalnie usatysfakcjonowanych”, a niezadowolonych było tylko 9% respondentów. Ciekawym wydaje się fakt, że osoby deklarujące się jako religijne mają bardziej udane pożycie intymne. Aż 31% osób wierzących wyraziło zadowolenie ze swojego życia seksualnego w porównaniu do 23% osób niewierzących.

To, że coraz bardziej satysfakcjonuje nas seks wynika z tego, że kochamy się coraz częściej i częściej rozmawiamy o naszych seksualnych potrzebach. Niemal połowa Polaków zadeklarowała aktywność seksualną minimum raz w tygodniu, a przeszło 13% ankietowanych przyznało, że miłosne igraszki to dla nich chleb codzienny. Co piąty Polak przyznaje, że bez skrępowania rozmawia ze swoim partnerem/partnerką na temat pożycia intymnego. Ciekawym jest fakt, że istnieje silny związek między poziomem wykształcenia a otwartością na rozmowę o fantazjach erotycznych. Ponad 72% osób z wyższym wykształceniem komunikowało partnerom swoje potrzeby w łóżku, w porównaniu do 62% osób bez wyższego wykształcenia.

Jednak na tematy seksualne wolimy rozmawiać przez internet. Okazuje się, że co dziesiąty Polak dyskutuje w sieci na tematy seksualne. Stąd coraz większa popularność tzw. casual dating. Jest to nowy sposób postrzegania flirtu w sieci – w wolnym tłumaczeniu to tak zwane „randki bez zobowiązań”. Na portalu spotykają się osoby, które mają ochotę przeżyć ciekawą przygodę, spełnić swoje fantazje, bądź poznać po prostu kogoś, z kim mogą pójść na kolację czy koncert – jednak nie są nastawieni na poszukiwania stałych partnerów. Jesteśmy coraz bardziej otwarci na tego typu doświadczenia – aż 34% Polaków uważa, że seks z nieznajomą osobą może być bardziej ekscytujący. Do takich doświadczeń przyznaje się ponad 60% Polaków.

Choć to panowie mają więcej takich przygód, panie wcale nie odbiegają od nich znacznie w tym zakresie. W opinii seksuologów to kobiety bardziej rozwijają się i pracują nad swoją seksualnością, a większej otwartości na tę dziedzinę życia z pewnością sprzyja zarówno większa popularność programów o tematyce seksualności, a także szeroka dostępność literatury miłosnej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że sfera seksu jest coraz ważniejszą częścią naszej codzienności – chcemy i nie wstydzimy się dbać o tę dziedzinę życia.

Źródło: materiał prasowy Triple PR/ ap

