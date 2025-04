Czym jest zespół cieśni nadgarstka?

Zespół cieśni nadgarstka występuje u 1% populacji. Dolegliwości ze strony ZCN mogą utrudniać wykonywanie codziennych czynności. Sprawdź, co przyczynia się do powstania zespołu cieśni nadgarstka. Jakie daje objawy to schorzenie? W jaki sposób się je diagnozuje, a w jaki sposób leczy?