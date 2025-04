Dobrodziejstwo prądu

Już od kilku dobrych dziesięcioleci lekarze i rehabilitanci udowadniają całemu światu, że śmiertelnie niebezpieczny prąd jest w stanie pomóc w terapii różnych schorzeń. Ot, choćby defibrylatory, czyli urządzenia, które stymulują serce do pracy, gdy ono już przestanie bić. „Zastrzyk” prądu sprawia, że serce znowu zaczyna pracować. Rehabilitacja prądem odbywa się w nieco innym mechanizmie, ale z tak samo korzystnymi efektami...

Prądy diadynamiczne

Są to prądy o małej częstotliwości, generowane w formie impulsów. Ich działanie koncentruje się na polepszeniu ukrwienia tkanek, a co za tym idzie – ich lepszemu odżywieniu, przyspieszeniu tkankowego metabolizmu. Dzięki temu mięśnie szybciej się regenerują, organizm szybciej zwalcza procesy bólowe i choroby związane ze zwyrodnieniem tkanek. Prąd występuje tu w roli stymulatora, który pobudza nasz organizm do walki z procesami zwyrodnieniowymi

Elektrostymulacja mięśni

Jest to rodzaj „masażu” prądem. W zdrowym mięśniu schemat pracy wygląda tak, że mięsień otrzymuje sygnał do skurczu z konkretnego nerwu. W przypadku, gdy mięśnie utraciły zdolność połączenia z komórką nerwową lub komórki nerwowe są uszkodzone, niezbędna jest elektrostymulacja. Zapobiega ona zanikowi mięśnia (pozbawiony stymulacji z nerwu, ulegnie degradacji). Zabieg ten jest także pomocny w stanach zaburzeń napięcia mięśniowego (przepływający prąd normalizuje to napięcie) oraz w różnego rodzaju nerwobólach.

Prądy interferencyjne

Wykorzystywane jest tu zjawisko interferencji (nakładania się) prądów o różnych częstotliwościach. Aparat generuje dwa różne obwody, które nakładają się na siebie już w organizmie pacjenta. Efekt terapeutyczny zależy od wielkości różnicy pomiędzy częstotliwościami tych dwóch obwodów prądowych. Najsilniej wyrażone jest działanie przeciwbólowe oraz zmniejszające napięcie mięśniowe. Wywołuje zatem uczucie relaksacji oraz sprawia, że pracujące mięśnie szybciej się regenerują.

Prądy galwaniczne (galwanizacja)

Działanie tego rodzaju zabiegów opiera się na efekcie przeciwzapalnym i przeciwbólowym – leczy zatem stany przewlekłego bólu mięśni oraz nerwobóle, a także procesy zapalne w obrębie nerwów. Galwanizacja mobilizuje także układ naczyń obwodowych, przez co wspomaga leczenia zaburzeń krążenia oraz stanów zwyrodnieniowych kości i innych tkanek. Należy także wspomnieć, że prądy galwaniczne działają na proces kostnienia w złamaniach kości – wspomagają i przyspieszają zrost złamanych kości długich (np. udowej, ramiennej czy obojczyka).

