Fizjoterapia jest metodą łączącą leczenie za pomocą różnych form ruchu z leczeniem czynnikami fizykalnymi (fizykoterapię) i masażem leczniczym.

Zadania kinezyterapii:

ocena stanu pacjenta,

dobór odpowiedniego programu ćwiczeń : form, środków, metod i technik,

: form, środków, metod i technik, opracowanie programu ćwiczeń miejscowych i ogólnych,

opracowanie obiektywnych i powtarzalnych metod kontroli i oceniania postępów,

zapobieganie powikłaniom: przykurczom (ćwiczenia bierne i czynne), odleżynom (zmiany ułożenia bierne), powikłaniom narządowym – w tym płucnym (ćwiczenia oddechowe, oklepywanie klatki piersiowej, zmiany pozycji, wczesne uruchamianie).

Cele kinezyterapii:

przywrócenie możliwie największej sprawności fizycznej i psychicznej,

i psychicznej, przywrócenie ruchomości w stawach, siły i wytrzymałości mięśni,

poprawa funkcji układu nerwowego , optymalizacja czynności ośrodkowego układu nerwowego,

, optymalizacja czynności ośrodkowego układu nerwowego, poprawa wydolności narządowej (najważniejsze: układ oddechowy i sercowo-naczyniowy),

korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych.

Wyróżniamy niepełnosprawność trwałą, okresową, częściowo lub całkowicie odwracalną. Kinezyterapia w trwałej niepełnosprawności ma na celu nauczyć chorego życia w nowym ciele. W pozostałych przypadkach dąży do optymalizacji stanu zdrowia, usamodzielnienia pacjenta i zmniejszenia upośledzenia.

Ze względu na zakres oddziaływania ćwiczeń wyróżniamy kinezyterapię miejscową i uogólnioną.

Rodzaje ćwiczeń w kinezyterapii:

ćwiczenia bierne ,

, ćwiczenia czynno-bierne,

ćwiczenia czynne,

ćwiczenia synergistyczne,

metoda reedukcji nerwowo-mięśniowej,

ćwiczenia ogólnokondycyjne,

ćwiczenia w wodzie,

pionizacja i nauka chodzenia.

Jak działa kinezyterapia?

Kinezyterapia (rehabilitacja ruchowa) jest skuteczna dzięki dwóm właściwościom naszego układu nerwowego: plastyczności i regeneracji. Reaktywność to zdolność do reagowania na pobudzanie receptorów. Plastyczność jest zdolnością do zmian reaktywności, zmian mikrostruktur neuronów w wyniku kolejnych pobudzeń ich receptorów. Plastyczność może być funkcjonalna lub strukturalna.

Główne czynniki warunkujące szansę na rehabilitację i odzyskanie funkcji aparatu ruchowego (włókna mięśniowego):

wiek,

skłonność osobnicza,

tempo ponownego unaczyniania mięśnia (rewaskularyzacja),

(rewaskularyzacja), tempo ponownego unerwiania (reinerwacja) regenerujących się komórek mięśniowych,

(reinerwacja) regenerujących się komórek mięśniowych, brak bliznowacenia i nabudowywania tkanki łącznej w mięśniu,

obecność komórek satelitarnych w mięśniu, odpowiedzialnych za podziały komórkowe oraz odbudowę pozostałej uszkodzonej części mięśnia oraz ich zdolność do proliferacji.

