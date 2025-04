Liczą kalorie, odchudzają się, wpadają w anoreksję. Jednocześnie piją, a zamiast zjeść śniadanie czy obiad, wolą wypić piwo czy drinka. Dlaczego coraz więcej osób (głównie kobiet) odmawia sobie jedzenia na rzecz alkoholu i czym grozi takie postępowanie?

Piwko zamiast kanapki?



Zachowanie, o którym mowa, ma już nawet swoją nazwę. To drunkoreksja, która medycznie nie jest jeszcze skalsyfikowana, ale już traktuje się ją jak chorobę. Nazwy tej po raz pierwszy użyto w 2008 roku – powstała z połączenia słów „drunk” (pijany) i anoreksja. Osoby nią dotknięte panicznie boją się przytyć – chorobliwie liczą więc kalorie, ale w taki sposób, by znaczącą część z nich „przeznaczyć” na picie alkoholu. Z czasem ich posiłki stają się coraz mniejsze i mniejsze, a zamiast nich pojawiają się rozmaite trunki.

Z czego to wynika? Eksperci są zdania, że z dwóch powodów: po pierwsze z kultu szczupłego ciała, do którego staramy się dążyć, a po drugie – z przekonania, że alkohol to świetny sposób na stres i rozładowanie emocji. Na drunkoreksję, podobnie, jak na anoreksję, zapadają głównie (choć nie tylko) kobiety, bo to one najczęściej dążą do zrzucenia wagi i osiągnięciu wymarzonej sylwetki. One też, bardziej niż mężczyźni, skupiają się na tym, ile kalorii dziennie pochłaniają. Co ważne, drunkoreksji poddają się też często studenci, którzy chcą oszczędzić na jedzeniu, jednocześnie nie rezygnując z życia towarzyskiego i imprezowania. A wiadomo, że jak imprezy, to i alkohol.

Czym grozi drunkoreksja?



Skoro choroba ta nie jest jeszcze skalsyfikowana, to nie wiadomo, jak ją leczyć. Wiadomo jednak, że może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem. Zacznijmy od tego, że picie alkoholu na pusty żołądek sprawia, że „procenty” szybciej przedostają się do systemu krwionośnego (szybciej jesteśmy pijani), wypłukują minerały z organizmu i odwadniają. To nie wszystko – drunkoreksja to prosta droga do nabawienia się niewydolności wielu narządów wewnętrznych i problemów z układem sercowo-naczyniowym, pokarmowym i nerwowym.

Głodzenie się przy jednoczesnym piciu alkoholu przynosi nie tylko skutki typowo zdrowotne – powoduje też wzrost agresji, jest przyczynkiem do przygodnych kontaktów seksualnych, a także (co dość oczywiste) powoduje, że dana osoba wpada w alkoholizm.

Szansą na wyzdrowienie jest podjęcie walki, która najczęściej wiąże się z odbyciem specjalnej terapii u psychiatry lub terapeuty. Żeby się jednak na nią zdecydować, trzeba przede wszystkim najpierw uzmysłowić sobie, że ma się problem.

