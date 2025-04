Często towarzyszy chorym przez kilka dekad ich życia znacznie obniża jego jakość. Trudno ją zdiagnozować, nie da się jej wyleczyć, a medycyna nie umie jednoznacznie ustalić jej przyczyn.

Reklama

Fibromialgia – mało znana choroba przewlekła

Fibromialgia to przewlekła choroba charakteryzująca się licznymi rozlanymi bólami kostno-mięśniowymi, bólem i sztywnością, tkliwością tkanek miękkich, ogólnym zmęczeniem i zaburzeniami snu. Najczęściej bóle obejmują szyję, kark, plecy, łopatki, grzebień miednicy i ręce. Według szacunków, na tę chorobę cierpi około 3-6% populacji, przede wszystkim kobiety, ale atakuje ona również mężczyzn i dzieci w różnym wieku. Prowadzi do upośledzenia sprawności chorych, co ma istotny wpływ na ich kondycję psychiczną. Najistotniejszy jest tu głęboki i przewlekły ból. Nie ma konkretnych ograniczeń i może wędrować do wszystkich części ciała i zmieniać intensywność. Dyskomfort chorych pogłębiają dolegliwości neurologiczne takie, jak: drętwienie, mrowienie, pieczenie. Fibromialgii towarzyszy też zespół przewlekłego zmęczenia, który jest czymś znacznie bardziej uciążliwym niż tylko zwykłe bycie zmęczonym. To wszechogarniające wyczerpanie, które zaburza nawet najprostsze codzienne czynności. Z czasem może doprowadzić nie tylko do ograniczenia sprawności fizycznej chorego, ale przede wszystkim do problemów natury psychicznej, tym bardziej, że w przypadku mężczyzn niejednokrotnie staje się przyczyną poważnych problemów z potencją. Wielu chorych na fibromialgię uskarża się też na zaburzenia snu uniemożliwiające im pełną regenerację sił. Tym wszystkim objawom mogą dodatkowo towarzyszyć nadwrażliwość jelit i pęcherza moczowego, bóle głowy, zespół "niespokojnych nóg", zaburzenia pamięci i koncentracji, nadwrażliwość skóry, wysypki, suchość oczu i jamy ustnej, niepokój, depresja, dzwonienie w uszach, zawroty głowy, zaburzenia widzenia i koordynacji.

Problemy diagnostyczne

Zasadnicza trudność w rozpoznaniu fibromialgii polega na tym, że nie ma badań laboratoryjnych, które pozwoliłyby ją zdiagnozować, a wielu lekarzy nie ma odpowiedniej wiedzy na jej temat ani nawet jej świadomości. Przy diagnozowaniu fibromialgii lekarz musi opierać się na wywiadzie oraz badaniu przedmiotowym i właściwym badaniu bolesnych punktów.

Rozpoznanie opiera się na kryteriach Amerykańskiej Unii Reumatologicznej. Ocenia się, że potrzeba około pięciu lat trwania choroby, aby właściwie ustalić jej rozpoznanie. Czasami fibromialgię można rozpoznać dopiero po pozytywnych efektach stosowania środka stworzonego z myślą o fibromialgii np. naturalnego, dostępnego bez recepty, Myalganu.

Nieznana jest przyczyna wywołująca fibromialgię. Większość badaczy zgadza się,

że chorzy z fibromialgią doznają wzmocnienia bólu z powodu nieprawidłowego przetwarzania bodźców czuciowych w centralnym układzie nerwowym. Badania wykazują liczne nieprawidłowości m.in. podwyższony poziom substancji P w rdzeniu kręgowym, niski przepływ krwi w okolicy wzgórza mózgu, niedomogę osi przysadkowej, niskie poziomy serotoniny i tryptofanu oraz nieprawidłowy rytm wydzielania ważnych hormonów czuwania i snu takich, jak kortyzol, DHEA i melatonina.

Terapia fibromialgii

Skoro nieznane są przyczyny wywołujące chorobę, wydawać by się mogło, że nie wiadomo także, jak ją leczyć. Na szczęście tak źle nie jest. Jednym z najważniejszych elementów łagodzenia objawów fibromialgii jest zrozumienie przez chorego potrzeby zmiany stylu życia. Właściwe żywienie, techniki relaksacyjne i ćwiczenia odgrywają również istotną rolę w leczeniu tej choroby. Każdy chory powinien razem z fizykoterapeutą opracować program terapeutyczny, który w jego przypadku będzie najbardziej skuteczny. Może on obejmować fizykoterapię, masaże, hydroterapię, akupresurę, stosowanie ciepła i zimna, akupunkturę, jogę, ćwiczenia relaksacyjne, techniki oddechowe, psychoterapię oraz dietę. Istnieją też środki farmakologiczne łagodzące objawy choroby.

Ośrodki zajmujące się leczeniem fibromialgii

Aby zasięgnąć porady lekarza reumatologa, wymagana jest obecnie wstępna wizyta i skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W Polsce istnieje kilka dużych ośrodków zajmujących się chorobami reumatologicznymi (w tym fibromialgią jako odmianą reumatyzmu) i ich leczeniem. Są to:

► Szpital Kliniczny Instytutu Reumatologicznego, ul. Spartańska 1, Warszawa, tel. 022 844-42-41

► Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24 a, 15-276 Białystok, tel. 085 746-86-18

► Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 AM, Katedra i Klinika Reumatologii, ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin, tel. 081 742-52-66

► Poznański Ośrodek Reumatologiczny, ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem, tel. 061 283-62-73

► Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Strusia, Oddział Reumatologii,

ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, tel. 061 852-42-61

► Akademia Medyczna w Poznaniu, Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji, ul. 28 Czerwca 1956 roku 135/147, 61-545 Poznań, tel. 061 831-03-31

► Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń Zawodzie, tel. 033 854-26-40

► Wojewódzki Zespół Reumatologiczny, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-967 Sopot, tel. 058 551-12-01

► Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Reumatologii, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, tel. 091 487-85-41

► Okręgowy Szpital Kolejowy, Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Al. Wiśniowa 36 A, 53-137 Wrocław, tel. 071 369-20-93

► Oddziały Reumatologiczne znajdują się w szpitalach każdego miasta wojewódzkiego i dużych miast powiatowych. Konsultantem Krajowym w dziedzinie reumatologii jest prof. dr hab. med. Jacek Szechiński (Klinika Reumatologiczna we Wrocławiu).

Ośrodki rehabilitacyjne

W naszym kraju znajduje się wiele ośrodków rehabilitacyjnych, w których cierpiący na schorzenia reumatyczne po otrzymaniu skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, mogą połączyć regenerację organizmu z wypoczynkiem. Oto trzy z nich:

► Specjalistyczna Przychodnia Uzdrowiskowa "Biały Dom", ul. Mostowa 5, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. 022 756-40-26

► Szpital Uzdrowisko, ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków, tel. 012/654-71-33

► Akademia Medyczna w Poznaniu, Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji, ul. 28 Czerwca 1956 roku 135/147, 61-545 Poznań, tel.; 061 831-03-31

Stowarzyszenia chorych na choroby reumatyczne

W Polsce, od kilku lat prężnie działa Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie wspierają się w trudnych chwilach choroby, prowa-dzą wspólne zajęcia rehabilitacyjne, organizują spotkania towarzyskie, prowadzą działania informacyjne wśród innych chorych i osób niezrzeszonych.

► Siedziba główna Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie, ul. Nowogrodzka 16/27. Stowarzyszenie posiada oddziały w: Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 23, Bydgoszczy, ul. Gdańska 46, Elblągu, ul. Leśmiana 5/18

Inne stowarzyszenia to:

► Stowarzyszenie Chorych Reumatoidalnie; ul. ks. Ziemowita 6, 44-100 Gliwice

► Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków; ul. Ułańska 2A/8, 82-300 Elbląg

► Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków; ul. Królowej Jadwigi 23, 70-262 Szczecin

► Olsztyńskie Stowarzyszenie Chorych Reumatycznie; ul. Orłowicza 27, 10-684 Olsztyn

► Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków; ul. Gdańska 46, 85-027 Bydgoszcz

► Stowarzyszenie "Lapus Polska"; ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk

► Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Endoproteza"; ul. Grunwaldzka 1/3, 81-967 Sopot

► Stowarzyszenie Chorych Reumatycznie; Plac Kolegiacki 12A, 61-841 Poznań

► Stowarzyszenie Młodych Chorych na Przewlekle Zapalenie Stawów; ul. Chociszewskiego 56, 60-261 Poznań

► Stowarzyszenie "Reuma-San"; ul. Kopernika 62, 90-553 Łódź

► Stowarzyszenie Chorych na Reumatyzm; Al. Focha 33, 30-119 Kraków

Gabinet Medycyny Naturalnej; ul. Garbarska 5, 31-131 Kraków, tel. 012 429 10 16

► Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych "Rekrio"; ul. Janusza Korczaka 1, 58-401 Kamienna-Góra

► Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków; ul. Dziadoszyńska 50/7, Wrocław

Reklama

► Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne; ul. Grota Roweckiego, 64-100 Leszno