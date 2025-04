Kłopoty z brzuszkiem zdarzają się kilkulatkom dosyć często. Jak rozpoznać, czy przyczyną jest infekcja, czy może zjedzone ciastko z dużą ilością kremu? A może malec tak bardzo boi się iść do przedszkola, że aż rozbolał go brzuszek? Powodem problemów mogą być również nierozpoznana celiakia, nietolerancja laktozy, a nawet zapalenie wyrostka robaczkowego.

Ból brzucha u dziecka: Infekcja

Trzy-, czterolatek nie potrafi dobrze określić, w którym miejscu go boli. I kiedy zaczyna się np. grypa, może pokazywać żołądek. Brzuch czasem też boli, gdy malec kaszle lub bierze antybiotyk (taki lek może wywołać biegunkę).

Objawy: dziecko jest podziębione, źle się czuje. Może również mieć silne bóle głowy oraz biegunkę.

Co możesz zrobić? Skontaktuj się z lekarzem. Zaleci odpowiednie leczenie, w zależności od rodzaju infekcji. Gdy bóle brzucha są skutkiem ubocznym brania antybiotyku, lekarz może zamienić go na inny. Pamiętaj też wtedy o podawaniu probiotyku, (np. Lacidofil, Enterol, Acidolac, Trilac).

Ból brzucha u dziecka: Zaparcia

To one są najczęstszą przyczyną bólów brzucha u dzieci. Zwykle są spowodowane nieprawidłową dietą: maluch je za mało produktów zawierających błonnik, który czyści jelita, czyli warzyw, owoców, gruboziarnistych kasz, pieczywa z pełnego przemiału, soków przecierowych, a także niewiele pije. Przyczyną zaparć może być też to, że dziecko jest mało aktywne fizycznie.

Objawy: maluszka pobolewa brzuszek i nie może zrobić swobodnie kupki, a jeżeli już mu się to uda, jest ona bardzo zbita oraz twarda. Ponieważ wypróżnienia sprawiają ból, maluch zaczyna unikać chodzenia do toalety, co powoduje... kolejne zaparcie

i kolejne bóle brzuszka.

Co możesz zrobić? Wprowadź kilka prostych zmian w diecie: białe pieczywo zastąp razowym, ciasteczka – owocami (także tymi suszonymi), a gazowane napoje – przecierowymi sokami oraz wodą. Do ciast i wypieków dodawaj otręby pszenne. Pomaga też picie kompotu z suszonych owoców (śliwek, moreli), a na czczo wody z miodem. Jeśli to nie przynosi efektu, skonsultuj się z lekarzem.

Ból brzucha u dziecka: Pasożyty

Nawet 20 proc. przedszkolaków może mieć w przewodzie pokarmowym robaki (owsiki, lamblie, glistę ludzką). Czasem układ odpornościowy sam daje sobie radę z niechcianymi lokatorami, ale niestety nie zawsze.

Objawy: dziecko bardzo często pobolewa brzuch, zwłaszcza po posiłkach. Malec nie chce jeść, niespokojnie śpi, pokasłuje, może mieć biegunkę czy drapać się w okolicach pupy.

Co możesz zrobić? Skontaktuj się koniecznie z lekarzem. Jeśli będzie podejrzewać infekcję pasożytniczą, zaleci badanie kału (konieczne jest kilkakrotne jego wykonywanie) lub od razu poda leki. Zazwyczaj musi je brać cała rodzina. Podawaj dziecku pestki dyni: wspomagają leczenie infekcji pasożytniczych.

Ból brzucha u dziecka: Nietolerancja laktozy

Niektóre dzieci od urodzenia nie mają laktazy – enzymu powodującego rozkład laktozy (czyli cukru mlecznego). Nie mogą wtedy pić mleka. Nietolerancja pojawia się czasami również przejściowo, np. po biegunce, leczeniu antybiotykiem. Po prostu błona śluzowa jelit potrzebuje czasu, żeby się naprawić.

Objawy: dziecko robi sfermentowane kupki, boli je brzuch po wypiciu mleka.

Co możesz zrobić? Przez pewien czas nie podawaj swojemu maluszkowi w ogóle mleka. Zwykle jednak może on jednocześnie jeść sery, jogurty i kefiry, gdyż albo w ogóle nie zawierają one laktozy, albo tylko niewielkie ilości, które nie szkodzą dziecku. Po biegunce i kuracji antybiotykiem podawaj maluchowi probiotyki niezawierające laktozy (np. Dicoflor). Przyśpieszają odnowę błony śluzowej przewodu pokarmowego.