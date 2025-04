Gdy twoje dziecko sięga rączką po butelkę z colą, być może zastanawiasz się czy dać maluchowi spróbować tego „zakazanego owocu”. Przecież parę łyków jeszcze nikomu nie zaszkodziło… Jeśli wahasz się nad decyzją, pamiętaj o jednym - to nie jest zdrowy napój dla nikogo! Ani dla twojego dziecka ani dla ciebie!

Po napój gazowany sięgamy najczęściej po to, aby ugasić pragnienie. Pamiętaj jednak, że kolorowe napoje wcale go nie zaspokajają. Z każdym kolejnym łykiem, oprócz kolorowego płynu do twojego organizmu (lub organizmu dziecka) przenikają bardzo szkodliwe składniki – konserwanty i sztuczne barwniki.

Oto, dlaczego napoje gazowane są niezdrowe dla dziecka

Główne minusy napojów gazowanych:

Nadmiar cukru

Każdy napój gazowany jest mocno słodzony. Puszka kolorowego napoju może zawierać w sobie nawet do 10 łyżeczek cukru! Jak wiadomo, cukier jest doskonałą pożywką dla wielu groźnych bakterii, które mogą spowodować u twojego dziecka próchnicę zębów. Oprócz tego cukier to również groźne ryzyko nadwagi i otyłości, a nawet problemów z apetytem. Maluch pijąc słodki napój z łatwością może się nim „najeść” i nie ma już ochoty na posiłek przygotowany przez ciebie.

Cukier podany w dużej dawce może spowodować także u twojego dziecka nadmierne pobudzenie, rozkojarzenie i problemy z koncentracją. Gdy organizm przetrawi napój, maluch może nagle stać się zmęczony. Warto tutaj także wspomnieć o zwykłym przyzwyczajeniu się do słodkiego smaku napoju. Przy oranżadzie czy coli, najsłodsze owoce będą wydawały się twojemu maluchowi niesmaczne i gorzkie.

Dodatki chemiczne

W skład napojów gazowanych wchodzą także niezdrowe dla dziecka konserwanty. Czasami producenci na opakowaniach przekonują nas, że w napoju nie ma konserwantów. Pamiętaj, że jest to możliwe, jednak nie powinno osłabiać to twojej czujności. Dwutlenek węgla i wysokie ilości cukru zawarte w napoju gazowanym przedłużają jego datę ważności. W składzie napoju i tak z pewnością znajdziemy regulatory kwasowości, substancje smakowe i sztuczne barwniki. To wszystko jest bardzo niezdrowe dla twojego malucha!

Dwutlenek węgla

Dzięki niemu powstają bąbelki, które z pewnością są największą atrakcją dla twojego malucha, sięgającego po kolorowy napój. Pamiętaj, że u malucha bąbelki działają drażniąco na delikatną śluzówkę żołądka. Dlatego też nawet woda gazowana nie jest wskazana dla małego organizmu. Gaz, który zawarty jest w napoju może przyczynić się do bolesnych kolek i wzdęć.

Kofeina

Kofeina to jeden z podstawowych składników napojów gazowanych i nie ulega wątpliwości, że nie powinien on się znaleźć w dziecięcej diecie. Kofeina między innymi pobudza, zwiększa ciśnienie krwi, wypłukuje z organizmu magnez i wapń.

Sztuczne słodziki

Napoje gazowane zawdzięczają swój słodki, oryginalny smak sztucznym, chemicznym słodzikom. Nie ma tu mowy o prawdziwych owocach. Napoje typu light lub zero cukru również zawierają sztuczne, słodzące substancje, które są niewskazane dla najmłodszych. Substancje te mogą przyczynić się do problemów z przewodem pokarmowym, problemów metabolicznych, niekiedy mają działanie rakotwórcze.

Pamiętaj, aby od początku przyzwyczajać i uczyć dziecko picia wyłącznie tego co zdrowe. Idealna dla dziecka będzie woda niegazowana, która ugasi pragnienie. Jeśli maluch nie lubi smaku czystej wody przygotuj wodę smakową, na przykład z listkiem mięty i plasterkiem pomarańczy lub z kolorowym lodem (z zamrożonego soku z domowej spiżarni). Idealne dla dziecka będzie także mleko. Przyrządź małego smakoszowi koktajl bananowy – zmiksowane mleko z bananem (od 11.miesiąca) lub koktajl jagodowy – jedna szklanka mleka zmiksowana z niewielką ilością jagód i pokruszonym herbatnikiem lub łyżeczką płynnego miodu (od 10. miesiąca).

