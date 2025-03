Spis treści:

Za gorączkę, niezależnie od wieku, uznaje się temperaturę 38°C lub wyższą. Kiedy termometr pokazuje 38–38,5°C, mówi się o umiarkowanej gorączce. Temperatura ciała 37–38°C to stan podgorączkowy. Gorączka u dziecka jest korzystnym objawem, ponieważ świadczy o walce organizmu z patogenem. Już niewielki wzrost temperatury ciała w trakcie infekcji powoduje produkcję całej armii komórek odpornościowych, które docierają w miejsce rozwoju choroby.

W większość przypadków podwyższona temperatura nie świadczy o niczym groźnym, wynika z infekcji wirusowych i samoistnie ustępuje w ciągu 2-3 dni. W rzadszych przypadkach gorączka wskazuje na poważniejsze infekcje bakteryjne lub inne przyczyny. Większa czujność jest wskazana przy gorączce nawracającej, która okresowo pojawia się i znika. Warto wiedzieć, jakie mogą być jej przyczyny.

Zmienność dobowa temperatury jest naturalnym zjawiskiem, które sprawia, że gorączka u dziecka może naturalnie nasilać się w ciągu dnia. Dzieje się tak przy większości typowych infekcji, jak przeziębienie czy grypa. Bardzo często rano dziecko czuje się lepiej niż wieczorem. Pod koniec dnia temperatura często rośnie i pogarsza się samopoczucie malca (przeczytaj więcej: Dlaczego objawy przeziębienia są silniejsze wieczorem?).

Częstą przyczyną gorączki u niemowląt, która pojawia się co pewien czas, jest ząbkowanie. Wzrostowi temperatury mogą wówczas nie towarzyszyć inne objawy. Chociaż dziecko jest zazwyczaj markotne, wkłada rączki do buzi, bardziej się ślini i może mieć katar.

Pojawiająca się znikająca gorączka w ciągu dnia może być też jednym ze skutków ubocznych szczepienia. Na ogół problem samoistnie ustępuje w ciągu kilku dni. Po niektórych szczepionkach (np. przeciwko odrze, śwince i różyczce) gorączka może wystąpić nawet po 2 tygodniach od szczepienia.

Jeżeli gorączka u dziecka systematycznie nawraca w ciągu tygodni lub miesięcy, to zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Niektóre wzorce gorączek u dzieci, w których temperatura ciała rośnie i spada, mogą wskazywać na poważniejsze choroby. Oto przykłady:

Występowanie nawracającej gorączki u dziecka zawsze warto skonsultować z lekarzem. Podstawą rozpoznania jest ocena objawów, ale pediatra może też zlecić testy diagnostyczne.

Badania pomocne w ustaleniu przyczyny pojawiającej się i znikającej gorączki u dziecka to:

Jeżeli lekarz podejrzewa chorobę wrodzoną może zlecić wykonanie testów genetycznych.

Leczenie nawracającej gorączki u dziecka zależy do tego, co jest jej przyczyną, dlatego też tak ważna jest konsultacja z pediatrą. Warto jednak wspierać się domowymi sposobami na wysoką temperaturę, które z pewnością przyniosą ulgę dziecku. Pomocne są:

