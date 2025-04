Spis treści:

Do udaru słonecznego u dziecka dochodzi najczęściej wskutek:

zbyt długiego przebywania w nasłonecznionym lub upalnym miejscu,

nagrzania głowy bez odpowiedniego nakrycia,

intensywnej zabawy w upalny dzień,

przyjmowania zbyt małej ilości płynów.

Istotą udaru słonecznego jest nie tyle ekspozycja na promieniowanie słoneczne, co przegrzanie i odwodnienie organizmu, dlatego udar słoneczny często utożsamiany jest z udarem cieplnym. Według niektórych źródeł o udarze słonecznym mówimy, gdy dojdzie do nadmiernego nagrzania górnych partii ciała, w tym głowy pozbawionej odpowiedniego nakrycia, co prowadzi do przekrwienia opon mózgowych i mózgu.

Dzieci, podobnie jak osoby starsze, są bardziej niż dorośli narażone na udar słoneczny. Wynika to z jeszcze nie w pełni sprawnych mechanizmów termoregulacyjnych. Dzieci szybciej też się odwadniają. Ponadto ich czaszka jest cieńsza i miejscami niezrośnięta, co sprzyja nadmiernemu nagrzewaniu głowy. W konsekwencji organizm dziecka nagrzewa się łatwiej, osiągając temperaturę nawet ponad 40°C.

Objawy, które mogą świadczyć o wystąpieniu udaru słonecznego u dzieci, to:

Udar słoneczny (cieplny) jest stanem zagrożenia życia, dlatego jeśli u dziecka występują jego objawy, należy od razu wezwać pogotowie ratunkowe. Nim jednak ono się pojawi, powinniśmy zacząć udzielać dziecku pierwszej pomocy:

Odnieś dziecko do cienia lub do domu.

Zdejmij z dziecka ubranie i ułóż je w odpowiedniej pozycji – jeśli jego twarz jest zaczerwieniona, w półsiedzącej, natomiast gdy dziecko jest blade, tak, by głowa znajdowała się niżej niż tułów.

Namocz ręcznik letnią wodą i powoli ochładzaj nim rozgrzane ciało.

Możesz delikatnie masować stopy i łydki dziecka. To pomoże poprawić krążenie krwi.

Jeśli maluch jest w stanie przełykać, podawaj mu chłodny napój małymi łykami.

W przypadku poparzeń słonecznych, posmaruj skórę żelem chłodzącym (np. Pantenol lub Termcool).

Jeżeli dziecko wymiotuje, należy ułożyć je na boku, w pozycji bezpiecznej, aby uniknąć zadławienia.

Należy stale monitorować stan dziecka.

Uwaga! Dziecko, które ma udar słoneczny, musi unikać gwałtownych zmian temperatury. Dlatego nie wolno go za szybko chłodzić, np. wkładając do zimnej kąpieli, bo grozi to niebezpiecznym dla życia szokiem termicznym.

