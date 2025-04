Na nasz organizm oddziałuje wiele czynników związanych z warunkami atmosferycznymi: temperatura powietrza, jego wilgotność i jonizacja, ciśnienie atmosferyczne, wiejący wiatr. Ból głowy, łamanie w kościach i szum w uszach nie muszą być objawem jakiegoś schorzenia, lecz zbliżających się zmian pogody. Po prostu organizm z trudem dostosowuje się do pogarszających się warunków. Jedni odczuwają te dolegliwości w niewielkim stopniu, inni natomiast bardzo silnie. Osoby szczególnie wrażliwe na zmianę pogody to meteopaci. Co drugi Polak należy do ich grona. Niektórzy traktują ich jak hipochondryków. Niesłusznie. Oni naprawdę cierpią, są „chorzy na pogodę”. Jeśli i ty jesteś meteopatką, poznaj sposoby radzenia sobie z dolegliwościami.

Warunki nam nie sprzyjają

Klimat w naszym kraju zwiększa ryzyko dolegliwości „pogodowych”. Nad Polską ścierają się fronty atmosferyczne, przeżywamy więc dość częste i nagłe załamania aury.

Nie tylko klimat jest winny. Meteopatia to choroba cywilizacyjna, której przyczyną jest nieodpowiedni tryb życia. Sprzyjają jej:

- stres,

- palenie papierosów,

- brak snu,

- zmęczenie.

Na pogodę znacznie silniej reagują mieszkańcy miast (zwłaszcza kobiety). Dlaczego? Przebywają głównie w sztucznym środowisku klimatycznym (zamkniętych pomieszczeniach, często klimatyzowanych), niewiele się ruszają. Z tych powodów ich naturalne mechanizmy przystosowawcze są osłabione.

Szczególnie podatni na zmiany pogodowe są także ludzie starsi, po przebytych operacjach, cierpiący na choroby przewlekłe (np. cukrzycę, astmę), mający niskie ciśnienie krwi. Czynniki te osłabiają odporność organizmu.

Dowiedz się, jak sobie poradzić w określonych warunkach pogodowych:

1. Wyż

Jaka pogoda: Podczas bezwietrznego wyżu panuje ciepła, słoneczna pogoda. Zarówno ciśnienie, jak i temperatura powietrza są dość wysokie.

Jak się czujesz: Słoneczna aura na ogół poprawia samopoczucie. Jednak osoby najbardziej wrażliwe na zmianę pogody mogą być podenerwowane. Spowodowane jest to wzrostem ciśnienia krwi. Trzeba więc nieco je obniżyć.

Co robić: Dobrze podziała szybki marsz oraz ćwiczenia oddechowe. Najlepsza dieta dla osób „pobudzonych” składa się z chudego mięsa, pełnoziarnistego pieczywa, jaj i otrąb. Produkty te zawierają witaminy z grupy B, które łagodzą skutki zdenerwowania. Należy unikać kawy i herbaty, ponieważ działają odwrotnie, czyli pobudzają.

2. Niż

Jaka pogoda: Kiedy nadchodzi niż, zbierają się chmury, pada deszcz, wieje wiatr. Przez zasnute chmurami niebo

dociera mniej światła do mózgu.

Jak się czujesz: Spadają poziom serotoniny (hormonu szczęścia) oraz ciśnienie krwi, mózg otrzymuje mniej tlenu. Meteopaci są zmęczeni, ospali, przygnębieni. Osoby cierpiące na bóle stawów skarżą się

na nasilenie dolegliwości.

Co robić: Trzeba nieco podnieść ciśnienie krwi i poprawić krążenie. Pomoże w tym kilka skłonów i zimny prysznic. Bóle głowy złagodzi masaż skroni olejkiem eterycznym. Do picia wskazany jest napar z kozłka lekarskiego, mięty, kory wierzbowej. Zrezygnuj z alkoholu, mocnej herbaty. Aby uniknąć bólów stawów, można łykać leki z glukozaminą.

3. Burza

Jaka pogoda: Podczas burzy jest silne promieniowanie elektromagnetyczne. Ma ono częstotliwość podobną do tej, jaką mają niektóre bioprądy w organizmie człowieka.

Jak się czujesz: Burza wywołuje uczucie lęku, niepokoju, powoduje trudności w skupieniu uwagi, a nawet zaburzenia krążeniowe i w pracy przewodu pokarmowego.

Ponieważ wzrasta liczba jonów dodatnich, pogarsza się samopoczucie.

Co robić: Pomocne będą kojące napary z lawendy i rumianku (wymieszaj po łyżeczce suszonych ziół, zalej szklanką gorącej wody – ok. 80 st. – zaparzaj 10 minut pod przykryciem, przecedź. osłodź miodem). Można też zażywać preparaty z magnezem oraz witaminą B6, które szybko zmniejszają napięcia nerwowe.

4. Wiatr

Jaka pogoda: Tzw. wiatry fenowe, czyli m.in. występujący w Polsce halny. Są to ciepłe, suche i porywiste wichry o bardzo dużej prędkości.

Jak się czujesz: Pojawienie się wiatru fenowego powoduje znaczne pogorszenie samopoczucia: bezsenność, uczucie ogólnego rozbicia, napięcie nerwowe, zawroty i bóle głowy. Wiatr ten niekorzystnie wpływa na układ krążenia.

Co robić: Gdy wieje wiatr, najlepiej wypoczywać i unikać stresu. Pomocne będą preparaty z dziurawcem (Deprim, Remotiv, Persen), bo działają antydepresyjnie. W jadłospisie nie powinno zabraknąć produktów mlecznych, chudego mięsa, drobiu i ryb (zawierają kwasy omega-3) oraz owoców, które wzmacniają układ krążenia.