Afazja dotyczy jednej z najważniejszych zdolności człowieka – mowy. Mówienie pozwala nam na przekazywanie swoich myśli, stanów, uczuć i komunikatów innym ludziom. Dzięki tej umiejętności potrafimy zachować łączność ze światem, z ludźmi, kulturą. Wszystko to możemy stracić nagle w wyniku uszkodzenia mózgu. W afazji (z greckiego a-fasis - niemota) zaburzeniom mowy często towarzyszą zakłócenia innych zdolności: uwagi, pamięci, spostrzegania, orientacji przestrzennej.

Spis treści:

Afazja jest to rzadko występujące upośledzenie mowy spowodowane uszkodzeniem ośrodka mowy w mózgu. Chodzi głównie o okolicę Broki (w płacie czołowym), okolicę Wernickego (w płacie skroniowym) lub ich połączenie.

Przyczynami rozwoju afazji może być udar mózgu, uraz głowy, guz albo choroby neurodegeneracyjne. Istotą afazji jest trudność w artykułowaniu słów oraz zdań, a także zaburzenie rozumienia mowy. Choroba występują zazwyczaj u osób powyżej 65 roku życia.

Afazja rozwija się z powodu uszkodzenia mózgu. Do przyczyn wystąpienia tego zaburzenia mowy należą:

Najczęstszą przyczyną afazji jest udar mózgu (około 30% osób z udarem doświadcza afazji). Wskutek niedokrwienia dochodzi do uszkodzenia ośrodka mowy w korze mózgowej albo uszkodzenia kanałów przesyłających informacje z kory lub do kory.

Wyróżnia się kilka rodzajów afazji, które charakteryzują się odmiennymi objawami. Różnice te wynikają z tego, że inne obszary mózgu zostały uszkodzone.

Rodzaje afazji to:

W afazji ruchowej (afazja Broki) pojawia się trudność w sformułowaniu wypowiedzi (w formie pisemnej i mówionej). Mowa jest niepłynna, brakuje w komunikatach przyimków, rodzajników, spójników, nieprawidłowo stosowane są przypadki, tryby i czasy. Objawem jest też powtarzanie słów bądź głosek.

Występują trudności w czytaniu (aleksja) i pisaniu (agrafia). W najcięższych przypadkach afazji ruchowej występuje całkowita niemożność wydawania dźwięków (mutyzm) lub wydawanie tylko jednego dźwięku. W łagodnej postaci afazji ruchowej chory jest w stanie przekazać informację, chociaż zdania są niepoprawne gramatycznie. Znacznie lepiej funkcjonuje u tych osób rozumienie mowy.

W afazji czuciowej (uszkodzenie okolicy Warnickiego) chory nie rozumie tego, co mówią inni, wypowiada się w sposób niezrozumiały, wypowiedzi są nielogiczne, chociaż płynne. Pojawia się trudność z czytaniem i pisaniem.

Przy tym rodzaju afazji chorzy mówią dużo, niekiedy niepowstrzymalnie, pojawia się tzw. sałatka słowna. Zamiast właściwego słowa w zdaniu pojawiają się niepasujące wyrazy.

Afazja czuciowo-ruchowa to najczęściej występujący rodzaj afazji. Chory ma problem w rozumieniu tego, co mówią inni, jaki i wypowiadaniu słów i zdań. Bardzo często występuje afazja mieszana zanim przejdzie w czystą postać czuciową lub ruchową. Przy afazji mieszanej zaburzenia czuciowe i ruchowe współistnieją ze sobą.

Objawy afazji mogą mieć nasilenie od łagodnego zaburzenia do całkowitej utraty podstawowych funkcji języka, a zatem utraty możliwości porozumiewania się. Afazja na ogół zaczyna się nagle.

Na afazję mogą wskazywać następujące objawy:

Wiele osób z afazją ma różne objawy, które trudno zakwalifikować do jednego typu. U niektórych osób z afazją pojawiają się także zaburzenia emocjonalne tj. depresja (zwłaszcza u ludzi młodych, którzy nagle ulegli wypadkowi lub chorobie). Mogą wystąpić zobojętnienie, drażliwość, zmienność nastroju, agresywność.

Afazja jest stanem, który bardzo utrudnia komunikację, dlatego kontakt z osobą chorą wymaga specjalnego podejścia. Aby ułatwić porozumiewanie się choremu, warto trzymać się tych zasad:

Afazja u dzieci może wynikać z urazu mózgu (afazja nabyta) lub stanowić zaburzenie rozwojowe.

W przebiegu afazji rozwojowej (rozpoznawanej m.in. jako specyficzne zaburzenie językowe) pojawiają się zaburzenia w rozwoju mowy od najmłodszych lat. Nie są one spowodowane wyraźnym uszkodzeniem mózgu, tak jak w przypadku afazji nabytej. Afazja u dzieci rozwija się stopniowo. Możliwe przyczyny to czynniki genetyczne, opóźnienia w rozwoju struktur mózgowych, zakłócenia w pracy układu neurologicznego, a także czynniki środowiskowe (np. brak stymulowania mowy w domu).

U dzieci, chociaż bardzo rzadko, może występować zespół objawów zwany afazją Landaua-Kleffnera. Jest to przypadłość rozpoznawana u dzieci w wieku od 3 do 7 lat, której zazwyczaj towarzyszą nocne ataki padaczki.

Rozpoznanie afazji opiera się przede wszystkim o ocenę mowy i rozumienia oraz tworzenia komunikatów wykonaną przez neurologopedę lub innego specjalistę. Natomiast do sprawdzenia uszkodzenia mózgu wykorzystuje się badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

Główną metodą leczenia afazji jest terapia mowy, która ma przywrócić umiejętność posługiwania się językiem. Trening odbywa się indywidualnie lub grupowo. Można też dodatkowo skorzystać z aplikacji, które wspierają naukę mowy u osób z afazją, pamiętając przy tym, że leczenie powinno zawsze odbywać się pod kontrolą specjalisty.

Jeżeli afazja jest wywołana udarem mózgu, rokowanie jest na ogół pomyślne, tzn. w większości przypadków można się spodziewać stopniowej poprawy mowy, podobnie jak i sprawności ruchowej. Praca jest długa i żmudna wymagająca wielkiego zaangażowania grupy specjalistów, a także samego pacjenta, i przede wszystkim jego najbliższych.