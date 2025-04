Gimnastyka mózgu - zmądrzej na wiosnę!

Masz problemy z koncentracją? Chcesz coś powiedzieć, ale brakuje ci słów? To znak, że Twój mózg potrzebuje porządnego obiadu i... gimnastyki!



Reklama

Mózg stanowi zaledwie 2 proc. masy ciała, ale zużywa aż 20 proc. energii, jaką potrzebuje do funkcjonowania nasz organizm. Co piąta łyżka pokarmu trafia do mózgu, dlatego tak ważne jest, co na tej łyżce się znajduje, a nawet w jakich warunkach jest spożywane.

Tlen



Przyswajanie wiedzy jest możliwe dzięki połączeniom między komórkami mózgowymi. Aby informacja została przesłana, potrzebny jest prąd elektryczny. Mózg wytwarza prąd o mocy 25W i jest to wystarczajaca ilość, by rozświetlić żarówkę.

- Oprócz składników pożywienia bardzo ważny dla mózgu jest tlen. Energia produkowana przez mózg pochodzi ze spalania glukozy, a to dzieje się wyłącznie przy udziale tlenu – mówi Marcin Topolski, redaktor z portalu Holistyczna Polska. - Dlatego regularne wietrzenie mieszkania i uprawianie sportu jest bardzo ważne – dodaje.

W czasie wysiłku fizycznego organizm pobiera więcej tlenu i dzięki temu może spalić większą ilość glukozy. To dlatego po treningu często odczuwamy przypływ energii. Jeśli pracujemy przy biurku, warto co pół godziny wstać na kilka minut i przejść się po pomieszczeniu, może to zwiększyć wydajność mózgu nawet o 10 proc!

Składniki odżywcze



Mózg w 80 proc. składa się z wody, a pozostałe 20 proc, stanowią tłuszcze i białka. Tłuszcze są niezbędne w powstawaniu tych synaps, które są zaangażowane w tworzenie i przechowywanie wspomnień. Organizm nie jest w stanie wytworzyć takich kwasów tłuszczowych, dlatego bardzo ważne jest, aby dostarczać je w jedzeniu.

- Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu są kwasy nasycone z grupy omega-3 – mówi Marcin Topolski, ekspert z hopl.pl. - Znajdują się one między innymi w rybach morskich i jajkach.

W praktyce powinniśmy przynajmniej 2 razy w tygodniu jeść posiłek zawierający mięso ryb morskich. Tygodniowa „dawka” ryb powinna wynosić ok. 300 gram.

Zioła



Pamięć i zdolność koncentracji można wspomagać także ziołowymi składnikami, które poprawiają sprawność połączeń neuronowych w mózgu.

- Najstarszym znanym ziołem jest liść miłorzębu japońskiego, który stymuluje dopływ krwi do mózgu, dzięki czemu usprawnia pamięć i koncentrację, a także chroni przed chorobą Alzheimera – wylicza nasz ekspert.

Preparaty z miłorzębu produkowane są w postaci wyciągów, nalewek i drażetek. Według chińskiej tradycji sok tkwiący w liściach miłorzębu posiada moc, która daje nieśmiertelność. Dlatego mnisi taoiccy nazwali miłorząb „boskim drzewem życia”.

Na procesy myślowe pozytywny wpływ ma również szałwia. Już w XVI wieku pisano o niej, że jest „osobliwie dobra na głowę i mózg”. Działanie szałwii zostało potwierdzone przez naukowców cztery wieki później, kiedy okazało się, że blokuje ona enzym rozkładający acetylocholinę - hormon, który przenosi informacje między neuronami.

Gimnastyka mózgu



Sprawność mózgu można zmienić także poprzez zmianę myślenia. Dobrym sposobem jest próba rozwijania nowych sposobów myślenia i rozwiązywania problemów. Dostrzeganie jednej rzeczy z wielu perspektyw zwiększa sprawność myślenia i wyciągania wniosków.

- Można stosować także fizyczne ćwiczenia na poprawę funkcjonowania mózgu. Jednym z nich jest wykonywanie rękami ruchów naprzemiennych, takich jak dotykanie lewą ręką prawego kolana i na odwrót – mówi Marcin Topolski z Holistycznej Polski. - Takie ćwiczenie usprawnia koordynację ruchową, polepsza czytanie oraz pisanie.

Sprawdzoną metodą na polepszenie pamięci oraz sprawniejsze ustalanie priorytetów jest prowadzenie pamiętnika i robienie notatek. Pisanie poprawia kreatywność i zdolności analityczne. Rzeczy, które zostały zapisane łatwiej jest też zapamiętać.

Najefektywniejsze będzie połączenie odpowiedniej diety z wysiłkiem fizycznym i ćwiczeniami mózgu. Mózg ma ogromne możliwości i choć mitem jest, że korzysta się tylko z 10 proc. jego funkcji, to zawsze można lepiej wykorzystać wszystkie jego możliwości, dostępne dla naszego poziomu rozwoju.

Reklama

Źródło: Materiały prasowe