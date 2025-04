Sposób odżywiania a ryzyko rozwoju raka

Każdego dnia na człowieka czyha wiele niebezpieczeństw. Wiele osób odczuwa przed nimi strach. Jedni obawiają się burzy, inni powodzi lub wypadku drogowego. Obawa przed negatywnymi konsekwencjami jakiegoś wydarzenia, na które nie mamy znacznego wpływu, towarzyszy chyba nam wszystkim. Jednym z zagrożeń, którego się obawiamy i któremu warto poświęcić wiele uwagi jest choroba nowotworowa. Rak to niszczyciel zabierający dzieci, kobiety i mężczyzn. Choroba zabiera przyjaciół, wrogów i innych w naszym otoczeniu. Co roku na raka na świecie choruje 10 mln ludzi, a umiera około 7mln. Dlaczego tak się dzieje? Czy można zapobiec niszczycielskiej sile choroby?

Reklama

Wiele osób nadal uważa, że rak to nieuchronne przeznaczenie wynikające tylko z uwarunkowań genetycznych i czynników środowiskowych. Stąd też wniosek, że chorobie nie można zapobiegać. Ona po prostu się pojawi i należy się z tym faktem pogodzić. Czy aby na pewno tak jest? Bardzo mało wskazuje się na fakt, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka w 30% jest niewłaściwy sposób odżywiania. Zatem jest coś co możesz zrobić by zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka- zmień swój sposób odżywiania.

Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się nad tym jaki jest związek choroby nowotworowej z dietą? Dlaczego Japończycy na nowotwory zapadają rzadziej niż np. Polacy? Czy jest coś co warto usunąć z menu, żeby zmniejszyć ryzyko choroby nowotworowej?

Rak w różnych krajach

Choroba nowotworowa najczęściej atakuje osoby zamieszkujące kraje Europy Zachodniej. Liczba chorujących osób jest różna w poszczególnych krajach podobnie jak różny jest typ nowotworu, na który zapadają osoby w danym kraju. Przykładowo rak piersi w USA rozwija się u 100 kobiet na 100 tyś kobiet, a w Tajlandii tylko u 8 kobiet. Rak prostaty atakuje dziesięć razy więcej mężczyzn mieszkających w Zachodniej Europie niż w Japonii. Dlaczego są tak znaczne różnice w liczbie chorujących osób w różnych krajach? Czy to tylko geny? Badania i obserwacje wskazują na to, że sytuacja ta ma związek z dietą. Świadczy o tym fakt iż u kobiet, które wyemigrowały z krajów o małej zachorowalności na raka piersi, po zmianie stylu życia (w tym sposobu odżywiania) znacznie częściej rozwijał się ten typ nowotworu.

Podobnie Japończycy, którzy przestali stosować dietę bogatą w warzywa, węglowodany złożone i ubogą w tłuszcze, częściej zapadali na raka gruczołu krokowego. Zmiana diety wiązała się u nich ze zmianą miejsca pobytu (emigracja do krajów Europy Zachodniej).

Pamiętaj!

Jedzenie to nie tylko zaspokojenie głodu to również zaspokojenie potrzeb zdrowotnych!

Jedzenie, które sprzyja nowotworom

Dieta, w której przeważają tłuszcze nasycone ma niekorzystny wpływ na twoje zdrowie. Olej, który uzyskiwany jest w podwyższonej temperaturze ma zmieniony skład chemiczny. Powstają w nim trujące lipidy. Stosuj tłuszcze wielonienasycone i jednonienasycone. Kwasy omega-3 działają przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo.

Bielona mąka i zbyt drobno zmielona powoduje, że we krwi uwalnia się znaczna ilość cukru.

Produkty gotowe, które zawierają środki konserwujące mogące stać się substancjami rakotwórczymi w poszczególnych etapach wchłaniania. Produkty, które obecnie zastępują tradycyjnie przyrządzane w domu potrawy zawierają mnóstwo cukru i minimalną ilość błonnika.

Napoje gazowane, które zawierają akrylamidy zwiększające ryzyko raka jąder, nerek i pęcherza moczowego.

1/3 typów raka ma ścisły związek ze sposobem odżywiania!



Brak owoców i warzyw w twojej diecie to brak związków fitochemicznych, które sprawiają, że roślina jest chroniona przed bakteriami. Przeciwutleniacze przekształcają wolne rodniki w nieszkodliwe produkty. Dzięki temu ich negatywne działanie jest zniszczone.

Reklama

Źródło: "Dieta w walce z rakiem" R. Beliveau, D.Gingras, "Prawdziwa dieta antyrakowa" prof. David Khayat