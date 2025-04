5 pokarmów na super sprawny mózg

Sprawny mózg i świetna pamięć przydają się w każdym wieku. Co jeść, by wspomóc pracę mózgu? Oto 5 superproduktów, których nie może zabraknąć w Twojej diecie.

Z wiekiem pamięć płata figle, a mózg nie jest już tak sprawny jak w młodości? Niekoniecznie. Grunt to pozostać aktywnym i ćwiczyć pamięć. Ważne, by rzucać sobie nowe wyzwania, czytać, grać w szachy, rozwiązywać krzyżówki, rozwiązywać zagadki logiczne. Sam trening mózgu to jednak nie wszystko, okazuje się, że dieta to kluczowy czynnik. Bez odpowiedniego pokarmu trudno o prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Zatem nie czekaj, tylko już dziś przyjrzyj się temu, co jesz. Zaowocuje to lepszym zapamiętywaniem, łatwiejszą koncentrację i sprawniejszym myśleniem.

Dobrze skomponowana dieta dla mózgu bogata jest w witaminy z grupy B (pełne ziarno, drób, mleko, jaja, zielone warzywa liściaste), które są niezbędne, by energię z pożywienia zamienić na energię niezbędną do funkcjonowania różnych komórek, w tym mózgu. Niedobory witamin z grupy B mogą prowadzić do spadku koncentracji, rozkojarzenia, osłabienia procesów zapamiętywania. Przeciwutleniacze (warzywa i owoce), których zadaniem jest usuwanie nadmiaru wolnych rodników z organizmu. Kwasy tłuszczowe omega-3 (tłuste ryby, oliwa z oliwek, oleje roślinne, awokado) dla zachowania sprawnego mózgu oraz lecytynę (jaja, wątróbka, orzechy, pełne ziarno, soja) i cholinę (ryby), niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów zapamiętywania

Oto 5 superproduktów, niezbędnych do pracy mózgu na najwyższych obrotach:

1. Jagody

Są bogatym źródłem przeciwutleniaczy, które chronią organizm przed wolnymi rodnikami, które uszkadzają komórki mózgu. Spożywanie jagód procentuje lepszym zapamiętywaniem informacji i sprawniejszym przesyłaniem sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi oraz rozwojem nowych komórek nerwowych. Jeśli chcesz, by mózg zachował witalność i sprawność jak w młodości, sięgaj jak najczęściej po jagody. Nie dość, że pyszne, to w dodatku doskonale wpływają na pracę mózgu i całego układu nerwowego.

2. Szpinak

Czasy, gdy szpinak okryty był złą sławą, odeszły w zapomnienie. Teraz coraz chętniej pojawia się na naszych talerzach, jako doskonały farsz do naleśników, mięs, składnik sałatek lub serwowany z czosnkiem jako samodzielne danie. I bardzo dobrze. Szpinak to bogate źródło witamin E i C, witamin z grupy B, żelaza, potasu, beta-karotenu i błonnika. Jego spożywanie procentuje wzrostem liczby połączeń nerwowych i sprawniejszym przepływem informacji do mózgu.

3. Orzechy włoskie

To źródło cennych wartości odżywczych. Znaleźć w nich można witaminę E, witaminy z grupy B, magnez i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Niesłusznie unikane ze względu na sporą zawartość tłuszczu, ponieważ tłuszcz zawarty w orzechach jest w najzdrowszej postaci. Komórki nerwowe w dużej mierze zbudowane są właśnie z tłuszczy wielonienasyconych, stąd rola orzechów w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu jest nieoceniona.

4. Awokado

Jest doskonałym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz prawdziwą skarbnicą witamin. Jest bogate w witaminę E i C (przeciwutleniacze chroniące przed negatywnym wpływem wolnych rodników), błonnik, potas (niezbędny w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego), beta-karoten oraz kwas foliowy. Nie warto obawiać się jego kaloryczności, gdyż ma nieoceniony wpływ na pracę mózgu i układu nerwowego. Dodatkowo polecany jest przy nadciśnieniu i zbyt wysokim poziomie cholesterolu, a wiadomo, że nadciśnienie powoduje osłabienie procesów zapamiętywania.

5. Śledź

Jest tłustą rybą, bogatą w składniki odżywcze i tłuszcze niezbędne do prawidłowej pracy mózgu. To bogate źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach - A i D, białka, selenu i wielonienasyconych kwasów omega-3. Spożywany 2 razy w tygodniu gwarantuje zachowanie doskonałej pamięci i abstrakcyjnego myślenia oraz łatwiejsze rozwiązywanie problemów.