Tato, mamo przestrzegaj przykazań zdrowego żywienia!

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jest mnóstwo powodów do zastanowienia się nad żywieniem dzieci. Fundacja BOŚ ostrzega, że polskie dzieci tyją dziesięciokrotnie szybciej niż amerykańskie. Jak to możliwe? Mniejsza aktywność fizyczna oraz wysokotłuszczowa i wysokokaloryczna dieta to główni sprawcy tej sytuacji. Nawyki żywieniowe z wczesnego etapu życia dziecka mają korzystny lub negatywny wpływ na jego zdrowie w przyszłości. Mamo, tato jeśli chcesz by twoje dziecko cieszyło się dobrym zdrowiem zmierz się z presją rówieśników i wszędzie obecnymi reklamami „śmieciowego” jedzenia. By twoje dziecko w przyszłości odżywiało się właściwie, już dziś zacznij przestrzegać przykazań zdrowego żywienia.



Nie „przekupuj” dziecka ani nie używaj innych metod zmuszania dziecka do jedzenia.

„Nie wstaniesz od stołu, jeśli wszystkiego nie zjesz!”, „Jak zjesz marchewkę dostaniesz czekoladkę” itd., itd. Sztuczek nakłaniania dziecka do jedzenia, rodzice znają mnóstwo. Eksperci jednak twierdzą, że dzieci mają wrodzoną zdolność kontroli ilości spożywanego jedzenia. One jedzą wtedy kiedy odczuwają głód i przestają kiedy się najedzą. Jeśli zmuszasz dziecko do jedzenia, możesz doprowadzić do utraty tej naturalnej kontroli ilości spożywanego pokarmu. Czym to może skutkować w przyszłości? Psycholodzy twierdzą, że problemem z nadmiernym objadaniem się, anoreksją lub bulimią. Rodzicu nie wpadaj w złość i gniew gdy jedzenie w całości nie znika z talerza. Nakładaj mniejsze porce na talerz.

Postaraj się by dobra atmosfera panowała w trakcie posiłków.

Po pierwsze nie pozwól by w czasie wspólnego posiłku ktoś lub coś rozpraszało waszą uwagę. Żadnego oglądania telewizji, żadnego pośpiechu, żadnej krytyki, pouczania czy zrzędzenia w trakcie obiadu.

Wspólny posiłek? Nie ma na to czasu? Zbyt intensywny styl życia sprawia, że wiele rodzin już dawno zapomniało o wspólnych posiłkach. Jednak postarajcie się by chociaż jeden posiłek jeść wspólnie. Niekoniecznie musi to być obiad. Zorganizujcie piknik w dzień wolny od pracy. Wspólny posiłek ma ogromne znaczenie dla rozwoju umiejętności interpersonalnych.

Spożywanie posiłku bez pośpiechu to profilaktyka zgagi, choroby wrzodowej oraz otyłości.

Bądź przykładem dla dzieci. Jedz warzywa, owoce unikaj słodyczy i żywności typu fast-food.

Jeśli myślisz, że dziecko będzie robić to co każesz, a ty tego nie robisz, jesteś w błędzie. Dzieci naśladują rodziców we wszystkim, a więc w sposobie odzywania również.

W widocznym miejscu postaw miskę z owocami lub warzywami, a wtedy chętniej będziecie je spożywać.

Zobacz: Jak przemycić więcej warzyw w diecie dziecka?

Ciągle próbuj podawać dziecku nowe potrawy.

Bądź cierpliwym rodzicem. Czasami kilka prób nie przynosi efektu, a kolejna przekona dziecko do czegoś nowego. Jeśli próba polubienia surowej marchewki nie powiodła się spróbuj zaserwować ja w innej postaci np. gotowaną na parze, z groszkiem lub w zupie. Zmysł smaku rozwija się z biegiem czasu, więc jest szansa, że im częściej dziecko próbuje, w końcu to polubi.

Przyjmij zasadę, że to rodzice są odpowiedzialni za to co je dziecko, a dziecko odpowiada za to ile je.

W ten sposób łatwiej będziesz przestrzegać pierwszej zasady. Dziecko będzie wykorzystywać naturalny instynkt, który pomaga mu kontrolować ilość spożywanego pokarmu w zależności od uczucia głodu.

Nie pozwól by czas posiłku był próbą siły.

Unikaj zażartych kłótni o jedzenie. Owszem jedzenie jest ważne, ale musi ono być zgodne z potrzebami (odczuwanie głodu) twojego dziecka. Jeśli dziecko nie jest głodne, a ty każesz mu jeść, możesz doprowadzić do tego, że będzie miało negatywny stosunek do jedzenia.

Stosuj zasadę „proszę małego kęsa”.

Gdy dziecko twierdzi, że czegoś nie lubi (choć nigdy nawet nie spróbowało tej potrawy) proś go o „mały kęs”. Jest to uprzejmy gest, który może sprawić, ze dziecko polubi nową potrawę.

Przy tej okazji ucz dziecko jak należy uprzejmie podziękować gdy ktoś proponuje mu coś czego nie lubi.

Zachęcaj dzieci do wspólnego przygotowywania posiłków.

Takie postępowanie sprawia, że dzieci mają większą ochotę zjeść to co same przygotowały.

Źródło: „Uśmiechnij się! Siadamy do stołu” J. Jesper, „Zdrowe jedzenie dla zdrowych dzieci” B. Swinney, „Zdrowe dzieciaki. Jak odżywiać dzieci by były odporne na choroby” dr. J. Fuhrman