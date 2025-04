Zgrubienia na szyi odkrywamy zwykle przez przypadek, gdy przyciśniemy mocniej dłoń do tej części ciała, na przykład w czasie mycia. Nie bagatelizujmy ich, ponieważ mogą się wiązać z różnymi chorobami.

Co sygnalizuje guzek na szyi?

Jeżeli na szyi pod palcami wyczuwamy guzek, najlepiej od razu zgłosić się do lekarza. Taka zmiana może bowiem sygnalizować wiele dolegliwości: od procesów zapalnych przez choroby gruczołów ślinowych aż do nowotworów łagodnych i złośliwych. Dotarcie do przyczyny pojawienia się takich zgrubień wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań i konsultacji.

Podczas wizyty u specjalisty warto powiedzieć mu o wszelkich dodatkowych objawach, które u siebie obserwujemy. Mogą to być np.: utrata łaknienia, gorączka, osłabienie. Lekarz zapyta też, kiedy pierwszy raz wyczuliśmy zmianę i czy od tego czasu zdążyła się powiększyć.

Co jeszcze może zwiastować guzek na szyi? Zobacz na filmie.

Wyczułeś guzek na szyi i co dalej?

