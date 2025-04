Guz na szyi (guzy, gula po lewej/prawej stronie): przyczyny, badania

Pojawienie się guza na szyi zawsze jest objawem niepokojącym, zmuszającym do zasięgnięcia porady lekarskiej. Dotarcie do przyczyny często nie jest łatwe, może wymagać wielu dodatkowych badań i konsultacji. Co robić, gdy wyczujemy guz na szyi?