Mononukleoza to zakaźna choroba wirusowa, którą wywołuje wirus Epsteina-Barr (EBV). Mononukleoza nazywana jest potocznie chorobą pocałunków, ponieważ do transmisji wirusa dochodzi często poprzez ślinę chorego, ozdrowieńca lub osoby przechodzącej reaktywację zakażenia. Wirus był rozpoznawany również w wydzielinie z szyjki macicy. Można zakazić się przez używanie wspólnych rzeczy, takich jak szczoteczka, sztućce, szklanki.

Mononukleoza jest chorobą powszechnie występującą. U ponad 90% osób dorosłych rozpoznaje się przeciwciała przeciwko EBV. Chociaż na mononukleozę zakaźną najczęściej chorują dzieci, to nastolatki i dorośli stanowią 1/3 chorych. Wirus mononukleozy dostaje się przez jamę nosowo-gardłową. Po przechorowaniu pozostaje w uśpieniu w organizmie.

Czas wylęgania mononukleozy, czyli okres od kontaktu z patogenem do wystąpienia objawów, wynosi zazwyczaj 8-30 dni, ale może też przeciągnąć się do 7 tygodni. Zakażenie w pierwszych latach życia częściej niż u starszych dzieci przebiega jako bezobjawowe. U starszych dzieci i młodzieży rozwija się pełnoobjawowa choroba. Infekcja na ogół rozpoczyna się gorączką.

Objawy mononukleozy u dzieci to:

U dzieci o mononukleozie może świadczyć objaw Glanzmana, który chociaż pojawia się rzadko, jest charakterystyczny dla tej choroby. Jest to obrzęk powiek, nasady nosa i łuków brwiowych.

Wirus mononukleozy zakaźnej w ludzkim organizmie mnoży się w śliniankach. Dlatego pierwsze objawy choroby zwykle dotyczą właśnie okolic gardła i szyi. Mogą też początkowo pojawić się objawy prodromalne (zwiastujące): bóle głowy, bóle mięśniowe, osłabienie. Pozostałe symptomy pojawiają się w ciągu kliku dni.

Do najczęstszych objawów mononukleozy należą:

Warto dodać, że objawy mononukleozy przypominają anginę. U chorych może rozwinąć się żółtaczka.

Wysypka skórna pojawia się jako objaw infekcji u ok. 10% chorych na mononukleozę. Wówczas występuje głównie na tułowiu i ma charakter grudkowo-plamisty. Dość często jednak wysypka pojawia się w przebiegu mononukleozy w wyniku błędu w rozpoznaniu. Jeśli lekarz zdiagnozuje anginę zamiast mononukleozy i przepisze antybiotyk, po jego zażyciu pojawi się na ciele chorego wysypka, która jest toksyczną reakcją na lek. Wówczas jest ona bardzo czerwona, wyraźna i swędząca.

Oprócz objawów sygnalizowanych przez chorego lekarz może również zauważyć przy mononukleozie w badaniu USG: powiększenie śledziony oraz powiększenie wątroby.

Zmiany są również widoczne w badaniach laboratoryjnych:

W większości przypadków mononukleoza trwa 2-4 tygodni, jednak do pełnego ustąpienia objawów dochodzi często dopiero po 6-12 tygodniach. Trzeba podkreślić, że zmęczenie i mniejsza tolerancja wysiłku utrzymują się nawet miesiącami po przechorowaniu mononukleozy.

Mononukleoza nie byłaby trudna do rozpoznania, gdyby nie fakt, że jej objawy przypominają anginę ropną. Mononukleozę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych i badań: morfologii krwi, serologicznych, odczynu Paula-Bunnella-Davidsohna. W trakcie diagnostyki należy wykluczyć anginę paciorkowcową, która w przeciwieństwie do mononukleozy powinna być leczona antybiotykiem. Można również sprawdzić obecność swoistych przeciwciał, jednak wynik nie jest dostępny od ręki i badanie nie jest miarodajne w początkowej fazie choroby, kiedy nie wykształciły się jeszcze przeciwciała w odpowiedniej ilości.

Mononukleozę leczy się objawowo. Podaje się leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, wspomagające pracę wątroby (jeśli choroba zaatakuje także ten organ). Ważne jest również odpowiednie nawodnienie organizmu. Jeśli objawy mononukleozy są bardzo nasilone, konieczne bywa stosowanie kortykosteroidów, a nawet hospitalizacja. Antybiotyki są stosowane w przypadku nadkażenia bakteryjnego, jednak nie powinny być to ampicylina i amoksycylina, ze względu na duże prawdopodobieństwo wywołania reakcji alergicznej w postaci wysypki.

Na ogół rokowanie w mononukleozie zakaźnej jest dobre, a powikłania występują rzadko. Choroba zwykle ustępuje sama, jednak nie zawsze. Może dojść do rozwoju:

Bardzo rzadkim powikłaniem mononukleozy jest zapalenie wątroby o piorunującym przebiegu.

