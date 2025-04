Przepuklina pachwinowa powstaje w wyniku osłabienia lub przetarcia się powłok jamy brzusznej. Skutkiem tego jest wysuwanie się uchyłka otrzewnej i jelita poza jamę brzuszną, w okolicę pachwiny.

Objawy przepukliny pachwinowej

Objawy przepukliny pachwinowej uzależnione są od stopnia zaawansowania choroby. Są one takie same u kobiet (również kobiet w ciąży), mężczyzn oraz dzieci:

Często na początku, gdy przepuklina jest jeszcze niewielka (przepuklina wewnętrzna), choroba nie daje żadnych sygnałów. U niektórych osób pojawia się uczucie ciążenia, pieczenie, napięcia w podbrzuszu, które nasila się w czasie wysiłku fizycznego . Mogą temu towarzyszyć zaparcia , niekiedy uporczywe.

. Mogą temu towarzyszyć , niekiedy uporczywe. Z czasem pojawiają się namacalne objawy: w okolicy pachwinowej pojawia się miękki guzek, który chowa się gdy leżymy, a powiększa w pozycji stojącej . Jest elastyczny i udaje się go odprowadzić do jamy brzusznej pod wpływem niewielkiego ucisku. Wiele osób skarży się na ból w pachwinie.

. Jest elastyczny i udaje się go odprowadzić do jamy brzusznej pod wpływem niewielkiego ucisku. Wiele osób skarży się na ból w pachwinie. Gdy przepuklina pachwinowa jest mocno zaawansowana, miękki guzek jest stale widoczny (nie można go odprowadzić do jamy brzusznej).

(nie można go odprowadzić do jamy brzusznej). Uwięźnięcie - to szczególny przypadek objawu przepukliny pachwinowej. Wymaga on natychmiastowej interwencji lekarza, bo w przeciwnym razie może dojść do martwicy fragmentu jelita! O uwięźnięciu możemy mówić, gdy guzek staje się twardy i bolesny, skóra jest zaczerwieniona i ciepła. Mogą temu towarzyszyć nudności, wymioty i zaparcie.

Czego można się spodziewać po operacji przepukliny

Standardem w leczeniu przepukliny pachwinowej jest prosta operacja. Rekonwalescencja po takim zabiegu przebiega szybko. Po kilku godzinach od operacji trzeba już wstać z łóżka. Lekarze zachęcają do chodzenia, bo to zmniejsza ryzyko powstania ciągnącej blizny. Przez 2-3 dni trzeba przyjmować leki przeciwbólowe. Możliwe jest także wystąpienie zaparć. Po dwóch tygodniach rana jest zagojona, ale regeneracja przeciętych tkanek nie jest jeszcze zakończona. Na tym etapie mogą pojawić się pobolewania, mrowienie w pachwinie, ciągnięcie. Takie dolegliwości mogą utrzymywać się przez ok. 3 miesiące po operacji, dlatego przez ten czas lepiej nie forsować się nadmiernie.