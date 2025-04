Insulina i analogi insuliny w leczeniu cukrzycy

Co to jest insulina i jaka jest jej rola w organizmie?

Insulina to hormon wytwarzany w trzustce w komórkach β wyspowych. Głównym bodźcem pobudzającym produkcję tegoż hormonu jest wzrost stężenia glukozy we krwi. Produkowana jest w celu obniżenia jej ilości.

Funkcjami insuliny są:

ułatwienie wnikania glukozy do komórek organizmu

ułatwienie magazynowania glukozy w wątrobie

pobudzanie wytwarzania tłuszczu z nadwyżki węglowodanów

pobudzanie wytwarzania związków białka



Insulina w terapii cukrzycy jest lekiem. Musi być bardzo precyzyjnie dawkowana!

Czym są preparaty insulinowe?

Preparaty insulinowe są zamiennikiem insuliny wytwarzanej w trzustce człowieka. Działają tak samo jak ona.

Rodzaje insulin ludzkich

Insuliny krótko działające

czas ich działania wynosi od 5-8 godzin

początek działania ujawnia się po 30-60 minutach po podaniu

szczyt działania osiągają między 2 a 4 godziną

przykłady:

Humulin R (Eli Lilly)

Actrapid HM (Novo Nordisk)

Gensulin R (Bioton)



Insuliny o przedłużonym czasie działania

czas ich działania wynosi od 13 do 18 godzin, czasem do 24 godzin

początek działania ujawnia się po 1-3 godzinach

szczyt działania osiągają po 4-12 godzinach

przykłady:

Humulin N (Eli Lilly)

Insulatard (Novo Nordisk)

Gensulin N (Bioton)

Mieszanki insulin

mieszanki insuliny krótko działającej i przedłużonym czasie działania w odpowiednich proporcjach

zawierają różne kombinacje insuliny krótko działającej, np. od 10–50% i o pośrednim czasie działania, np. 90–50%

przykłady:

Humulin M3 (Eli Lilly) – czyli 30% insuliny krótko działającej i 70% o pośrednim czasie działania

Mixtard 30 (Novo Nordisk)– czyli 30% insuliny krótko działającej i 70% o pośrednim czasie działania

Mixtard 50 (Novo Nordisk)– czyli 50% insuliny krótko działającej i 50% o pośrednim czasie działania

Gensulin M 30 (Bioton) – czyli 30% insuliny krótko działającej i 70% o pośrednim czasie działania

Analogi insulin ludzkich:

Analogi krótko (szybko) działające

czas działania wynosi od 3-5 godzin

początek działania po 10-20 minutach od wstrzyknięcia

szczyt działania po około 1-3 godzinach

przykłady:

Humlog (Eli Lilly) - początek działania po 0-15 minutach, szczyt działania po 40-60 minutach

NovoRapid (Novo Nordisk) - początek działania 10 -20 minutach, szczyt działania po 1-3 godzinach

Insuliny o przedłużonym czasie działania, bez szczytowe

działają przez 24 godziny

początek działania po 1,5-2 godzinach

nie osiągają szczytu

są drogie

przykłady:

Lantus (Aventis)

Levemir (Novo Nordisk)

Mieszanki analogowe

mieszanka insuliny krótko działającej analogowej i insuliny analogowej o przedłużonym czasie działania

czas działania wynosi ok 24 godziny

początek działania po upływie 10-20 minut

szczyt działania po około 1-4 godzinach

przykłady:

Humalog Mix 25 (Eli Lilly)

Novo Mix 30 (Novo Nordisk)

Korzyści ze stosowania analogów:



Przeciwdziałanie późnym powikłaniom cukrzycy, poprzez lepsze wyniki wyrównania cukrzycy Zmniejszenie ilości epizodów hipoglikemii Wygoda stosowania – wstrzykuje się je bezpośrednio przed posiłkiem Łatwa modyfikacja dawki Elastyczność trybu życia – w każdej chwili przy niespodziewanym dodatkowym posiłku można wystrzyknąć 1-2 jednostki analogu szybko działającego Redukcja ilości posiłków – stężenie analogu we krwi szybko się obniża do poziomu podstawowego

Rodzaje insulinoterapii



Konwencjonalna insulinoterapia z wykorzystaniem mieszanki insuliny; 2 wstrzyknięcia insuliny: poranne wstrzyknięcie pokrywa zapotrzebowanie na insulinę związane ze spożyciem śniadania i obiadu, wieczorne wstrzyknięcie pokrywa zapotrzebowanie na insulinę związane ze spożyciem kolacji i spoczynkiem sennym, stała kontrola poziomu cukru we krwi Konwencjonalna insulinoterapia z wykorzystaniem mieszanki analogowej: naśladuje fizjologię uwalniania insuliny, 2 wstrzyknięcia dziennie (śniadanie, kolacja), redukuje ryzyko powikłań, stała kontrola poziomu cukru we krwi Intensywna insulinoterapia z wykorzystaniem insuliny krótko działającej i insuliny o przedłużonym działaniu: wstrzyknięcie insuliny 30-40 minut przed posiłkiem, pomiędzy śniadaniem, obiadem i kolacją należy spożywać przekąski, stała kontrola poziomu cukru we krwi Intensywna insulinoterapia z wykorzystaniem insuliny analogowej szybko działającej i o przedłużonym czasie działania: naśladuje fizjologię trzustki w wydzielaniu insuliny, wstrzykniecie przed lub po głównym posiłku (śniadaniu, obiedzie, kolacji), nie trzeba stosować dodatkowych przekąsek, po spożyciu dodatkowego posiłku (II śniadanie, podwieczorek, II kolacja) zawierającego więcej niż 1 wymiennik węglowodanowy, należy podać dodatkową ilość szybko działającego analogu insuliny (ale dawka musi być wcześniej skonsultowana z lekarzem), redukcja powikłań

Przechowywanie insuliny:



insulina we wstrzykiwaczu – w temperaturze pokojowej, poniżej 25°C - do 6 tygodni, chronić od promieni słonecznych

zapas insuliny w lodówce, w temperaturze 2-8°C, nie wolno zamrażać

podczas podróży przechowywać w specjalnych opakowaniach

nie wolno stosować insulin przeterminowanych, tych które uległy zamrożeniu, przegrzaniu, o zmienionej konsystencji i kolorze oraz z obecnością kłaczków, kryształków i innych widocznych drobinek

Źródło:

„Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik” firmy Novo Nordisk

Katarzyna Ziaja