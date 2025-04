Zapalenie wątroby to stan zapalny, który może występować w postaci ostrej lub przewlekłej. Jakie są jego objawy i co je powoduje? W jaki sposób można go leczyć i czy konieczny jest przeszczep wątroby? Zobacz!

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)

Czym jest zapalenie wątroby?

Zapalenie wątroby wywoływane jest przez nadmierne spożycie alkoholu, złą dietę lub obecność wirusów w organizmie. Na chorobę wpływa także życie seksualne oraz higiena. Zapalenie może być ostre lub przewlekłe.

Wyróżniamy różne rodzaje zapalenia wątroby – prowadzą one do nieodwracalnych zmian w tym narządzie. Najczyściej występujące rodzaje zapalenia wątroby to:

Wirusowe zapalenie wątroby. Może być ostre lub przewlekłe w zależności od tego, jaki czas upłynął od pierwszego kontaktu z antygenem i czynnika wywołującego. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Predyspozycje do niego mają osoby z obniżoną odpornością, cukrzycą typu 1, niedoczynnością tarczycy, reumatyzmem, obniżoną odpornością. Częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Alkoholowe zapalenie wątroby. Powoduje go nadmierne spożycie alkoholu. Objawami choroby są: ogólne osłabienie, wyniszczenie organizmu, ból w prawym podżebrzu, zmęczenie.

Objawy zapalenia wątroby

Początkowo choroba przebiega bezobjawowo – te pojawiają się wtedy, gdy następuje uszkodzenie narządów.

Najłatwiej zapalenie wątroby rozpoznać po żółtaczce (białka oczu zabarwiają się na żółto), powiększonej wątrobie, bólu brzucha, stanach podgorączkowych i gorączce. Chory może ponadto być senny, mieć niestrawność, mdłości, czuć się osłabiony i zmęczony, odczuwać też brak łaknienia.

W przebiegu choroby może dojść do wodobrzusza i encefalopatii wątrobowej – objawów neurologiczno-psychiatrycznych, które wiążą się z działaniem toksyn nie usuwanych przez chorą wątrobę.

Leczenie zapalenia wątroby

Leczenie zapalenia wątroby zależy od jego zaawansowania. W wyjątkowych przypadkach stosuje się przeszczep lub leczenie chirurgiczne, a w pozostałych – farmakologiczne. Bardzo istotna jest także odpowiednia dieta zawierająca mniej białka, a także kontrola lekarska. Chory powinien odpoczywać, odstawić alkohol i pić dużo wody.

