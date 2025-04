fot. Fotolia

Zdrowe zęby a cukrzyca – to się nie wyklucza!



Prawie 3 miliony osób w Polsce leczy się z powodu cukrzycy – wynika z danych International Diabetes Federation. Niestety, nie wszyscy z nich właściwie dbają o zdrowie jamy ustnej, co ma wpływ na to, że wcześniej niż zdrowi ludzie tracą oni zęby.

Diabetycy są szczególnie narażeni na szereg problemów ze zdrowiem jamy ustnej, są to m.in. choroby przyzębia, ropnie dziąseł, zakażenia grzybicze np. pleśniawki, owrzodzenie jamy ustnej, zaburzenia smaku, suchość i pieczenie ustach.

Mycie i nitkowanie zębów



Podobnie jak osoby zdrowe, tak samo cukrzycy powinni myć zęby przynajmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku. Zaleca się wybieranie szczoteczki o miękkim, sztucznym włosiu z zaokrąglonymi końcami, które nie porani wrażliwych dziąseł.

Nitkowanie zębów jest świetnym uzupełnieniem mycia. Nić dentystyczna dociera w miejsca niedostępne dla szczoteczki, które normalnie mogłyby być wypłukane przez ślinę, ale u diabetyków jej ilość jest obniżona, przez co resztki jedzenia zalegają i mogą dawać początek płytce nazębnej.

Regularne wizyty u stomatologa



– Choroby przyzębia nawet w zaawansowanym stadium mogą nie dawać odczuwalnych objawów – mówi dr Mariusz Duda – Dlatego tak ważne są systematyczne wizyty u stomatologa, który oceni stan naszych zębów i dziąseł, a także wykryje problemy z przyzębiem na wczesnym etapie zaawansowania.

Wizyty zalecane są co 3 miesiące. Podczas wizyt należy informować stomatologa o cukrzycy i jej leczeniu. Jest to ważne, bo kontrolowany poziom cukru we krwi sprawi, że chory będzie mógł się poddawać leczeniu tak jak zdrowa osoba.

Kserostomia, czyli suchość w ustach



Kserostomia to częsty objaw u diabetyków. Wbrew pozorom niepozorna wydzielina, czyli ślina, spełnia kilka bardzo ważnych funkcji w naszym organizmie.

Oprócz ułatwiania przełykania i wstępnego trawienia spożywanych produktów jest też pierwszą linią obrony zębów i jamy ustnej przed bakteriami. Jej niedobór może powodować nieprzyjemne dolegliwości, jak pieczenie w ustach, trudności w przełykaniu czy też rozwój próchnicy i chorób grzybiczych, np. pleśniawek.

Krwawienie dziąseł



Jeżeli podczas mycia zębów zauważysz krew, to może to być objaw kłopotów z dziąsłami. Niezbędna jest wtedy wizyta u stomatologa, co pomoże zapobiec rozwojowi ewentualnej infekcji.

Osoby chorujące na cukrzycę mają obniżoną odporność na infekcje, dlatego bardzo istotna jest wczesna profilaktyka, a krwawienie, to znak, że trzeba udać się do dentysty. Unikniemy komplikacji w postaci poważniejszych schorzeń, a nawet utraty zębów.

– Zdrowe dziąsła są jasno-różowe, ściśle przylegają do zębów i nie krwawią, o jakichkolwiek wątpliwościach, co do stanu swojego zdrowia, zawsze należy informować lekarza – mówi dr Mariusz Duda.

Pacjenci z protezami zębów



Niewłaściwie leczona cukrzyca, a także jej powikłania, mogą doprowadzić do wcześniejszej utraty zębów. W związku z tym spora część dorosłych cukrzyków korzysta z ruchomych protez. Nie zwalnia ich to jednak od obowiązkowych wizyt u dentysty.

Stomatolog zbada stan tkanek miękkich, na których spoczywa proteza, sprawdzi czy nie ma żadnych odcisków czy skaleczeń od mocowań i ewentualnie zaleci dopasowanie protezy.

Protezy częściowe powinny być regularnie myte dostępnymi środkami, by pozbyć się z nich resztek pokarmu i bakterii.

– Noszenie protezy w sposób ciągły, bez zdejmowania jej na noc, może doprowadzić do rozwoju kandydozy, a także innych chorób grzybiczych. Środki do higieny protez są łatwo dostępne, może je kupić nie tylko w aptece, ale także, od niedawna, w drogeriach, więc trzeba z tego korzystać, by uniknąć np. zapalenia dziąseł – radzi dr Mariusz Duda.

Kontroluj poziom cukru



Wizyty u dentysty najlepiej umawiaj w godzinach rannych, ok. 1,5 godziny po posiłku. Przed wyjściem z domu, a także zaraz po przyjściu do gabinetu, zbadaj poziom cukru we krwi.

– Kontrolowana cukrzyca nie powinna sprawiać większych problemów w zachowawczym leczeniu stomatologicznym, jednak trzeba pamiętać o bieżącym informowaniu swojego dentysty chorobie i jej przebiegu – mówi dr Duda.

Chirurgiczne zabiegi stomatologiczne i implanty zębów



Leczenie pacjenta z kontrolowaną cukrzycą nie różni się zbytnio od leczenia osoby zdrowej, jednak do większych zabiegów w jamie ustnej trzeba podejść ze szczególną ostrożnością.

– Wielu diabetyków pyta, czy możliwe jest wszczepienie u nich implantów stomatologicznych. Ja im odpowiadam, że tak, jest to możliwe, jednak z zachowaniem określonych zasad. Przede wszystkim leczenie cukrzycy pod okiem diabetologa, regularne badanie poziomu cukru, przyjmowanie odpowiednich leków i dawek insuliny. Najważniejszy jest stabilny poziom cukru we krwi, by do minimum sprowadzić ryzyko powikłań po zabiegu – przekonuje dr Duda.

O poziom cukru należy dbać stale, nie tylko przed zabiegiem, ale również długo po nim. Ważna jest współpraca pacjenta z dentystą, aby osiągnąć jak najlepszy efekt leczenia. Po zabiegu implantacji należy spożywać pokarmy płynne, a później o rzadkiej konsystencji, dlatego przez zabiegiem diabetyk musi zaplanować, co będzie jadł po wszczepieniu implantu.

Planowane poważniejsze zabiegi chirurgiczne muszą poczekać do czasu ustabilizowania poziomu cukru we krwi, chyba, że są to problemy wymagające natychmiastowej interwencji, jak np. ropień dziąsła czy ekstrakcja zepsutego zęba.

Źródło: materiały prasowe Guarana PR/mn