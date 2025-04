Glista ludzka to pasożyt jelita cienkiego człowieka, który odżywia się strawionym pokarmem. Samica glisty może osiągać nawet 40 cm długości, samiec zaś jest krótszy i może mierzyć do 25 cm. Żyje w jelicie od 10 do 24 miesięcy i może wydalić ponad 200,000 jaj dziennie!

Jakie są objawy glisty ludzkiej i jak się leczy glistnicę?

Jak zarażamy się glistą ludzką?



Jajami tego pasożyta możemy zarazić się, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad higieny – mogą się one bowiem znajdować w ziemi, wodzie, a także na świeżych owocach czy warzywach.

Jak można się zarazić glistą ludzką?

Glista ludzka – objawy



Objawy zakażenia glistą ludzką dzielimy na te związane z wędrówką larw w organizmie i na te, które mogą pojawić się, gdy pasożyt znajduje się już w jelicie.

Objawy mogące pojawić się w czasie wędrówki larw to:

suchy kaszel,

duszność,

krwioplucie,

uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej,

poczucie rozbicia,

niewielka gorączka.

Gdy glista ludzka znajduje się w jelicie, może nie dawać żadnych objawów. W wyjątkowych sytuacjach chory może odczuwać bóle brzucha i może pojawić się u niego niedrożność jelit spowodowane dużą ilością pasożytów. Czasem w wymiocinach i kale dają się też zauważyć glisty.

Migracje glist mogą doprowadzić ponadto do szeregu powikłań, m.in. zapalenia trzustki, stanu zapalnego wyrostka robaczkowego, zapalenia dróg żółciowych czy cholestazy zewnątrzwątrobowej.

Glista ludzka u dzieci



Glisty ludzkie częściej diagnozuje się u dzieci, które często nie przestrzegają higieny tak, jak dorośli, a dodatkowo mają tendencję do tego, by wkładać palce do buzi. U dzieci objawami glistnicy mogą być następujące objawy:

brak apetytu,

bóle brzucha,

rozdrażnienie bez powodu,

biegunki,

świąd skóry,

zapalenie spojówek,

wymioty i nudności,

bezsenność,

wypryski.

Glista ludzka – leczenie



Rokowania w glistnicy są dobre – rzadko dochodzi do powikłań, a pasożyta udaje się usunąć. Glistę leczy się farmakologicznie, a efekty terapii kontroluje się po 2 tygodniach. Aby to zrobić, należy oddać do badań próbkę kału.

W czasie leczenia należy rygorystycznie przestrzegać zasad higieny: codziennie zmieniać ubranie, w którym śpimy, bieliznę, czyścić podłogę i dywany odkurzaczem i dezynfekować urządzenia sanitarne.

Jak sprawdzić, czy jestem nosicielem glisty ludzkiej?