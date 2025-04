Spis treści:

Świerzb to choroba wywoływana przez pasożyta zwanego świerzbowcem ludzkim. Jej charakterystycznym objawem jest świąd nasilający się w nocy i w czasie kąpieli, oraz wykwity skórne w postaci krostek, grudek, pęcherzyków. Wbrew wielu opiniom świerzb nie jest tylko chorobą przenoszoną drogą płciową i nie jest wcale rzadkim problemem - występuje powszechnie. Chociaż narażone są najbardziej osoby bezdomne lub przebywające w skupiskach ludzkich, np. domach opieki. Leki stosowane w przebiegu świerzbu mają postać maści i kremów (większość z nich jest na receptę). Terapii powinni poddać się wszyscy domownicy, nawet ci, którzy nie mają objawów choroby. Leczenie można uzupełnić, stosując domowe sposoby walki ze świerzbem.

Domowe leczenie świerzbu zmniejsza świąd i niekiedy pomaga szybciej pozbyć się pasożytów. Może też działać przeciwzapalnie i aseptycznie. Domowe sposoby na świerzb testowane były przez ludzi od czasów starożytnych, ponieważ ta choroba towarzyszy człowiekowi niemal od zawsze. Zarazić się można przez bezpośredni kontakt z chorą skórą lub pośrednio (np. korzystając z tych samych ręczników, pościeli, sprzętów).

Niektórzy na forach internetowych polecają Octenisept na świerzb. Jest to popularny bakteriobójczy i dezynfekujący płyn stosowany na skórę. Ma bardzo szerokie zastosowanie, jest zalecany przede wszystkim na rany i zakażenia. Jest to jednak lek i powinien być stosowany zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce, a te nie obejmują leczenia świerzbu. Skuteczniejsze w zwalczaniu świerzbu będą 10% maść siarkowa lub benzoesan beznylu (płyn na skórę), polecane przez lekarzy.

Mąka ziemniaczana (skrobia ziemniaczana) jest tanim i łatwo dostępnym środkiem, który przyspiesza regenerację skóry i działa przeciwświądowo. Można ją stosować na podrażnienia i stany zapalne skóry oraz zmiany typu atopowego. Mąka ziemniaczana może złagodzić podrażnienie i swędzenie wywołane świerzbem.

Olejek z drzewa herbacianego trzeba wmasowywać w zmiany skórne. Warto także dodawać go do kąpieli (ok. 40 kropelek na wannę wody). Olejek herbaciany ma właściwości kojące i antybakteryjne. Zmniejszy ryzyko powstania nadkażeń w miejscu zadrapań.

Szklankę sproszkowanej kurkumy zmieszaj ze szklanką mąki i szklanką mleka (musi powstać gładka papka). Taką masą pokrywaj chore miejsca. Po 40 minutach spłucz ciepłą wodą. Zabieg powtarzaj przez 7 kolejnych dni. Kurkuma zmniejszy stan zapalny wywołany przez świerzb. Kurkuma nie usunie jednak przyczyny choroby, czyli pasożytów.

Przemywaj skórę kilka razy dziennie ciepłymi naparami z babki wąskolistnej, piołunu lub kminku. Te zioła zmniejszają świąd, który dokucza przy świerzbie.

Po codziennej kąpieli, oblewaj skórę raz ciepłą raz zimną wodą. Takie działanie zmniejszy świąd i ułatwi regenerację skóry.

Wiele osób na świerzb poleca ocet. Według internetowych porad trzeba dwa razy dziennie przez dwa tygodnie wmasowywać rozcieńczony ocet spirytusowy w ciało (omijając błony śluzowe). Dodatkowo na miejsca, w których są zmiany charakterystyczne dla świerzbu, poleca się okłady z octu. Ta metoda może być jednak bardzo niebezpieczna, szczególnie jeśli zastosuje się czysty ocet, bez jego rozcieńczania. Stosowanie octu bezpośrednio na skórę może powodować podrażnienia, a nawet powstawanie blizn. Nie polecamy metody leczenia świerzbu octem.

Chociaż nie brakuje opinii, że przy świerzbie powinno się unikać mycia, to jednak jest zupełnie odwrotnie. Bardzo ważne jest zachowanie higieny i codzienne mycie ciała. Konieczne jest wypranie bielizny i najlepiej wszystkich ubrań w wysokiej temperaturze. Trzeba również wysprzątać cały dom - umyć sprzęty, meble, podłogi z użyciem ciepłej wody i detergentów.

