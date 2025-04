Wysypka alergiczna to coraz częstszy problem, z którym pacjenci zgłaszają się do dermatologa. Może pojawiać się pod wpływem wielu czynników i mieć zróżnicowany obraz kliniczny. Jak odróżnić wysypkę alergiczną od pozostałych i co robić, gdy ją zaobserwujemy?

Wysypka to wykwity skórne, które mogą mieć różne przyczyny i wygląd. Pojawia się np. w wyniku choroby zakaźnej, kontaktu z substancją chemiczną, toksycznego działania leków lub różnego rodzaju alergii.

Wysypka alergiczna jest jednym z charakterystycznych objawów alergii. Może rozwinąć się w różnych miejscach na skórze, często towarzyszy jej świąd, pieczenie i zaczerwienienie.

Najczęściej wysypka ma postać alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, co jest związane z bezpośrednią stycznością substancji uczulającej z ciałem. Może też wystąpić ogólnoustrojowo po dostaniu się alergenu drogą pokarmową lub wziewną.

Wysypkę o podłożu alergicznym powodują najczęściej:

kosmetyki,

środki chemiczne i czyszczące,

leki,

farby,

rośliny,

biżuteria,

guziki i inne elementy odzieży,

jad owadów,

pokarmy.

Po kontakcie ze skórą często uczulają: nikiel (składnik metalowych części ubrań, biżuterii, zegarków), konserwanty w kosmetykach i chemii (np. parabeny, formaldehyd, metyloizotiazolinon) oraz substancje zapachowe, parafenylenodiamina (np. farby do włosów, do ubrań, tusz do rzęs, henna), guma (rękawice, ubrania) czy chrom (np. proszek do prania, skóra garbowana, barwniki do tkanin, cement).

Wysypka alergiczna wywołana pokarmem zazwyczaj dotyczy spożywania: orzechów, mleka, jaj, skorupiaków, ryb, soi, pszenicy i niektórych owoców.

Wysypkę alergiczną mogą wywoływać również alergeny wziewne, takie jak pyłki roślin lub roztocza kurzu domowego.

Wysypka alergiczna przyjmuje zazwyczaj postać drobnych grudek, pęcherzyków lub pokrzywki (bąble pokrzywkowe jak po oparzeniu pokrzywą). Często towarzyszy jej świąd. Swędzenie może mieć różne nasilenie. Przewlekła wysypka alergiczna ma postać złuszczających się plam z rumieniem. Mogą pojawiać się zlewające się czerwone plamy. Skóra przy długotrwałej reakcji alergicznej staje się pogrubiona i szorstka. Co charakterystyczne, wysypka alergiczna nasila się w miarę zwiększania ekspozycji na alergen, a łagodnieje, gdy kontakt z nim zostaje zerwany.

fot. Wysypka alergiczna w postaci drobnych grudek i pęcherzyków/Adobe Stock, Nattapol_Sritongcom

fot. Wysypka alergiczna w postaci pęcherzyków /Adobe Stock, studybos

fot. Wysypka alergiczna w postaci plam na skórze/Adobe Stock, Юля Шевцова

fot. Wysypka alergiczna w postaci pokrzywki /Adobe Stock, kanachaifoto

Pod wpływem drapania zmiany mogą pękać i sączyć się, a przez to ulegać zakażeniu.

Wysypkę alergiczną w postaci pokrzywki rozpoznamy po płaskich, wyraźnie zarysowanych bąblach, które pojawiają się głównie na brzuchu, twarzy i rękach.

Jak wygląda wysypka alergiczna przy atopowym zapaleniu skóry?

Alergia skórna może przybrać postać atopowego zapalenia skóry. Jest to choroba przewlekła z okresami zaostrzeń i remisji. Zmiany mają różną lokalizację w zależności od wieku pacjenta:

U niemowląt wysypka pojawia się głównie na twarzy i na policzkach. Ma postać rumienia, grudek wysiękowych i pęcherzyków.

wysypka pojawia się głównie na twarzy i na policzkach. Ma postać rumienia, grudek wysiękowych i pęcherzyków. U małych dzieci zmiany w postaci grudek pojawiają się głównie w zgięciach łokciowych i podkolanowych, na nadgarstkach i pośladkach.

zmiany w postaci grudek pojawiają się głównie w zgięciach łokciowych i podkolanowych, na nadgarstkach i pośladkach. U starszych dzieci i dorosłych taki rodzaj wysypki alergicznej objawia się swędzącymi zmianami z rogowaceniem skóry, czasami stanem zapalnym. Są zlokalizowane przede wszystkim na powierzchniach zgięciowych rąk i nóg (łokcie i miejsca za kolanami), nadgarstkach, pośladkach, karku i powiekach.

Aby pozbyć się wysypki alergicznej, należy przede wszystkim zaprzestać kontaktu z alergenem. Wysypkę powinien obejrzeć dermatolog lub pediatra (w przypadku małych dzieci), który dobierze odpowiednie leczenie. Czasami wystarczy niewielka zmiana w diecie. W ramach terapii alergicznych zmian skórnych stosuje się często leki przeciwhistaminowe oraz glikokortykosteroidy. Leczenie może być bardziej zaawansowane w przypadku przewlekłej choroby lub silnej reakcji alergicznej.

Jeśli mamy wysypkę alergiczną, lekarz może polecić nam także odpowiednią pielęgnację skóry, w tym jej regularne nawilżanie i natłuszczanie. Pomocne są w tym przypadku emolienty.

Pacjentom borykającym się z wysypką na tle alergicznym zaleca się niekiedy także odczulanie, które wpływa na znaczące złagodzenie, a nawet wyeliminowanie problemu.

Przy łagodnej wysypce alergicznej możemy pomóc sobie domowymi sposobami. Świąd i zmiany skórne powinny złagodzić takie środki jak:

kompres z płatków owsianych - gotujemy płatki owsiane w niewielkiej ilości wody i gotową papkę nakładamy na skórę,

- gotujemy płatki owsiane w niewielkiej ilości wody i gotową papkę nakładamy na skórę, kompresy z naparu ziołowego (np. rumianek, szałwia, nagietek) - zmniejszają reakcję alergiczną, łagodzą świąd i zaczerwienienie skóry,

- zmniejszają reakcję alergiczną, łagodzą świąd i zaczerwienienie skóry, kąpiel z sodą oczyszczoną i płatkami owsianymi - łyżkę sody i zmielone płatki dodajemy do wody w wannie; tak przygotowana kąpiel łagodzi świąd i podrażnienie skóry,

- łyżkę sody i zmielone płatki dodajemy do wody w wannie; tak przygotowana kąpiel łagodzi świąd i podrażnienie skóry, łagodne środki do mycia - najlepiej używać emolientów, które zapewniają właściwe nawilżenie skóry i zniwelują uczucie swędzenia,

- najlepiej używać emolientów, które zapewniają właściwe nawilżenie skóry i zniwelują uczucie swędzenia, preparaty przeciwświądowe dostępne bez recepty - w aptece można dostać środki na bazie naturalnych składników (np. lanoliny, aloesu) lub leki przeciwhistaminowe (dimetynden), które skutecznie zmniejszą objawy wysypki alergicznej.

Ważne jest unikanie drażniących kosmetyków i środków chemicznych.

Wykorzystano fragmenty artykułu Marty Słupskiej, którego treść została pierwotnie opublikowana 19.03.2018.

