Kładziesz się do łóżka i wtedy się zaczyna... Dokuczliwe swędzenie skóry, które uniemożliwia spokojny sen. Gdy często odczuwasz swędzenie skóry wieczorem lub w nocy, udaj się po pomoc do specjalisty. Przyczyny mogą być błahe, ale może być to też objaw poważnej choroby. Co więcej, drapanie zwiększa ryzyko powstania podrażnień i infekcji, dlatego lepiej nie lekceważyć problemu, szczególnie jeśli się powtarza.

Istnieje wiele możliwych przyczyn swędzenia skóry. Co oznacza świąd nasilający się w godzinach wieczornych lub nocnych? Oto możliwe przyczyny tej dolegliwości.

Alergia

Wieczorem najbardziej dokuczają pyłki roślin, roztocza kurzu i alergeny zwierząt domowych, dlatego swędzenie skóry może być wtedy bardziej uciążliwe. Świąd może też wynikać ze stosowania kosmetyków do ciała wieczorem albo detergentów używanych do pościeli, które uczulają.

Gorączka

Zmiana temperatury ciała związana z infekcją, pocenie się i przegrzanie to częste powody swędzenia skóry w nocy. Świąd może być też skutkiem ubocznym działania leków przeciwgorączkowych lub przeciwzapalnych stosowanych w trakcie infekcji.

Wysoka temperatura i suche powietrze w sypialni

Niekorzystne warunki w sypialni bywają przyczyną swędzenia ciała w nocy, ponieważ powodują szybsze wyparowywanie wody ze skóry. Dodatkowo pot może podrażniać skórę. Co więcej, suche powietrze zwiększa ryzyko wystąpienia objawów alergii, ponieważ oddziałuje niekorzystnie na śluzówkę dróg oddechowych. Unosi się w nim też więcej alergenów, roztoczy i sierści niż w wilgotnym powietrzu.

Sucha skóra

Twoje ciało traci wilgoć w nocy, co może powodować swędzenie skóry. Do przesuszenia skóry prowadzi stosowanie drażniących kosmetyków, odwodnienie oraz długie kąpiele w gorącej wodzie.

Zmiany hormonalne

Zmiany hormonalne w ciąży lub związane z menopauzą mogą być przyczyną swędzenia skóry wieczorem. Wpływają m.in. na przesuszenie skóry.

Działanie niepożądane leków

Swędzenie skóry wieczorem może być skutkiem ubocznym działania leków, np. leków przeciwdepresyjnych, antybiotyków, statyn, leków na nadciśnienie, opioidów i leków przeciwgrzybiczych. Warto zapytać lekarza, jak można złagodzić dolegliwość, jeśli ma ona związek z przyjmowanymi środkami farmakologicznymi.

Swędzenie skóry wieczorem rzadko świadczy o chorobie, jednak jest to jedna z możliwych przyczyn.

Swędząca skóra wieczorem lub w nocy może być objawem takich schorzeń, jak:

świerzb,

cukrzyca,

choroba nerek lub wątroby,

choroba tarczycy,

choroby skóry (np. egzema lub łuszczyca),

niedokrwistość,

nowotwory złośliwe (białaczka, chłoniak),

zaburzenia psychiczne (lęk, depresja),

zaburzenia neurologiczne.

Niedoczynność tarczycy

Z powodu zaburzeń hormonalnych skóra staje się wysuszona, zaczyna się łuszczyć i w konsekwencji – swędzieć. Dodatkowo niedoczynności towarzyszą: przybieranie na wadze, osłabienie, wypadanie i łamliwość włosów, nadmierne odczuwanie zimna. Przy takich objawach trzeba poszukać pomocy u endokrynologa. Przepisze leki, które pozwolą zapanować nad niedoczynnością i uporać się ze swędzeniem.

Zapalenie wątroby

Świąd skóry pojawia się w zaawansowanej postaci choroby, która przez wiele lat może przebiegać bez wyraźnych objawów (jak np. przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C). Najczęściej swędzą łydki i przedramiona. Lekarz musi znaleźć przyczynę dolegliwości i dobrać odpowiednie leczenie.

Nowotwory a swędzenie skóry w nocy

Niektóre nowotwory mogą powodować świąd skóry pojawiający się w godzinach wieczornych lub nocnych. Na ogół podejrzewa się wtedy białaczkę lub chłoniaka. Osoba chora może też zauważyć inne symptomy, np. chudnie, jest osłabiona, często ma infekcje, które się przedłużają, dokuczają jej nocne poty.

Przeczytaj też: Pocenie się w nocy a nowotwór

Jeśli wieczorny świąd skóry powtarza się, jest uporczywy albo towarzyszą mu inne objawy, to zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Gdy dolegliwość pojawia się sporadycznie, można sobie radzić poprzez domowe metody na swędzenie skóry. Pomocne mogą być:

zmiana kosmetyków i detergentów do prania na łagodniejsze,

zmiana pościeli i piżamy na wykonaną z bawełny,

nawilżanie powietrza w sypialni,

picie odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia,

nawilżanie skóry,

unikanie długich gorących kąpieli,

zmniejsz temperaturę w sypialni,

wykonanie testów alergicznych i eliminowanie, jeśli to możliwe, czynnika powodującego swędzenie (np. roztoczy, sierści, grzybów).

Jeśli żadna z tych metod nie przyniesie ulgi, skonsultuj się z lekarzem. Przeczytaj też: Sucha skóra - jak sobie z nią radzić?

Jeśli swędzenie skóry wieczorem powtarza się, to diagnostykę warto zacząć od badań alergologicznych oraz podstawowych badań laboratoryjnych (morfologii, OB, glukozy na czczo). Najlepiej udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub dermatologa.

