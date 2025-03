Spis treści:

Reklama

Swędzenie skóry, inaczej świąd skóry, jest najczęstszym objawem, z którym pacjenci zgłaszają się do dermatologów. Istnieje wiele możliwych przyczyn swędzenia skóry:

ale też poważniejsze choroby, jak:

Jeśli swędzenie skóry związane jest z przesuszeniem naskórka, schodzącą skórą po opalaniu lub pogryzieniem przez owady, poniższe domowe sposoby powinny wystarczyć. Jeśli jednak świąd skóry jest objawem choroby, konieczne jest przede wszystkim leczenie przyczyny problemu, a poniższe sposoby można potraktować jako dodatkowy sposób pielęgnacji. Poznaj inne przyczyny swędzenia skóry.

Emolienty do mycia

Do mycia używaj emolientów – nie zawierają mydła, zapewniają dłuższe nawilżenie skóry, są zalecane osobom z wrażliwą skórą, ze skórą atopową i przesuszoną. Dzięki temu zapobiegniesz dalszemu przesuszeniu skóry i zniwelujesz nieprzyjemne uczucie swędzenia.

Dodawaj do kąpieli nieco oliwki dla dzieci. Nawilży skórę i zapobiegnie wysuszeniu, które mogłoby nastąpić na skutek np. użycia mydła lub kąpieli w twardej wodzie. Po osuszeniu ciała nakładaj na skórę hipoalergiczny balsam. Delikatnie nawilży skórę, nie podrażniając jej.

Zimne okłady

Na miejsca mocno swędzące kładź zimny okład (np. pokruszony lód owinięty folią i ścierką). Zimno „znieczuli” swędzące miejsce, dzięki czemu na jakiś czas poczujesz ulgę. Dodatkowo ograniczy obrzęk (np. po ugryzieniu owada).

Preparaty łagodzące swędzenie

Kolejny domowy sposób na swędzenie skóry to preparaty łagodzące swędzenie skóry dostępne w aptekach i drogeriach, to te na bazie mentolu, kamfory, lukrecji, aloesu, lanoliny, kalaminy czy dimetyndenu. Są to przeważnie maści i żele przeznaczone do miejscowego stosowania na swędzące miejsca.

Kąpiel owsiana

Płatki owsiane działają łagodząco, nawilżająco i łagodzą swędzenie. Zmniejszają też stany zapalne. Sprawdzą się jako domowy środek na swędzenie skóry. Przepis na kąpiel owsianą:

Do garnka wlej 2 l wody i wsyp szklankę płatków owsianych (zmielonych lub całych). Gotuj 10 minut. Przelej do wanny z wodą. Zanurz się w takiej kąpieli na 15 minut, następnie tylko delikatnie osusz skórę miękkim ręcznikiem.

fot. Płatki owsiane są polecane na swędzenie skóry / Adobe Stock, milenie

Soda oczyszczona

Na swędzenie skóry polecana jest soda oczyszczona. Można stosować ją w formie okładów lub kąpieli w zależności od przyczyny świądu. Na okład z sody potrzebujesz roztwór z 0,5-1 łyżeczki sody i 200 ml ciepłej wody. Nasącz nim czysty gazik i przyłóż do swędzącego miejsca na kilkanaście minut.

Aby zrobić kąpiel, dodaj 1/4 szklanki sody do wody w wannie. Zanurz się w wodzie na około 15-30 minut. Kąpiele z sodą mają udowodnioną skuteczność w łagodzeniu swędzenia skóry i innych objawów przy takich chorobach jak łuszczyca, grzybice oraz wysypka alergiczna. Uważaj na podrażnienia. Soda może powodować zaczerwienienie skóry u osób wrażliwych. Najlepiej wcześniej przetestować okład na skórze.

fot. Soda jako domowy środek na swędzenie skóry / Adobe Stock, Creative Cat Studio

Czytaj też: Soda oczyszczona na swędzący naskórek

Unikanie stresu

Świąd może mieć podłoże psychosomatyczne. Stres lub nieprzyjemne emocje oddziałują czasami tak na organizm, że pojawia się uporczywe swędzenie. Napięcie emocjonalne może też nasilać istniejący już świąd skóry. Rozwiązaniem tego problemu są techniki relaksacyjne, które obniżają poziom stresu, odciągnięcie uwagi od potrzeby drapania oraz psychoterapia.

Unikaj drapania

Choć najprostszą i pierwszą metodą na swędzenie skóry jest jej drapanie, to najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Drapanie sprzyja uszkodzeniom i otarciom naskórka oraz zakażeniom skóry, a to z kolei może nasilać świąd.

Domowe sposoby na swędzenie skóry nie zawsze są skuteczne. Świąd to objaw, który na ogół przemija, ale czasami może świadczyć o poważnych chorobach. Gdy nie ustępuje przez 2 tygodnie, zgłoś się do lekarza dermatologa lub lekarza rodzinnego. Gdy świąd występuje wraz z niepokojącymi objawami, jak złe samopoczucie, obrzęk skóry, nadmierne pocenie się, skoki temperatury czy nieplanowany spadek wagi, to jak najszybciej powinieneś udać się po pomoc medyczną.

Na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.04.2018.

Reklama

Czytaj także:

Swędzenie skóry wieczorem może świadczyć nawet o chorobie nowotworowej. Co powinno skłonić do szukania pomocy lekarskiej?

Co oznacza swędzenie pleców i jakie domowe metody leczenia stosować?

Wapno na alergię i swędzenie skóry. Nieskuteczny środek czy niedoceniany lek?

Swędzenie skóry głowy – 10 przyczyn i sposobów leczenia