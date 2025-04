Kompendium wiedzy o nadciśnieniu

Nadciśnienie tętnicze to choroba cywilizacyjna, która dotyka coraz więcej osób. Jest cicha, podstępna i na początku „nie boli”, choć czasem możemy odczuwać, że coś z naszym organizmem dzieje się nie tak. Odczuwałeś kiedyś bóle głowy bez uchwytnej przyczyny? Zakręciło Ci się „porządnie” w głowie? Twoja twarz i dekolt robią się często czerwone? Pękają Ci naczynka w oku? Czujesz jak szybko „uderza” Ci krew do głowy? Zastanawiasz się, dlaczego czasem „czujesz” mocne bicie swojego serca? Uważaj! Może to sygnały nadciśnienia tętniczego!

Co to jest nadciśnienie?

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą polegającą na występowaniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi przewlekle lub okresowo. Podwyższone ciśnienie tętnicze obejmuje wartości od 140/90 mmHg. Towarzyszyć temu mogą wyżej wymienione objawy, jednak niekoniecznie. Nadciśnienie jest zwykle rozpoznawane późno.

Na podstawie wytycznych ESH/ESC

Nadciśnienie nie boli

Jakie są przyczyny nadciśnienia?

Do głównych przyczyn nadciśnienia tętniczego zaliczamy:

- stres,

- nadwaga i otyłość,

- nadmiar soli w diecie i niedobór potasu,

- nikotynizm,

- alkoholizm i częste sięganie po alkohol,

- nadużywanie środków stymulujących,

- miażdżycę,

- nadczynność tarczycy i inne zaburzenia hormonalne,

- choroby nerek,

- cukrzycę,

i wiele innych stanów chorobowych wynikających z niezdrowego stylu życia oraz procesu starzenia się organizmu.



Jak leczyć nadciśnienie?

Nadciśnienie powinno być leczone przez lekarza kardiologa. Warto wiedzieć, że na podstawie 1-2 pomiarów ciśnienia nie można stwierdzić nadciśnienia, gdyż tu potrzebna jest szersza diagnostyka. Leczenie polega na zmianie diety i stylu życia, a także przyjmowaniu leków hipotensyjnych np. odwadniających, inhibitorów konwertazy angiotensyny, beta-blokerów, brokerów kanału wapniowego, sartanów i innych (w tym także uspokajających). Ponadto zaleca się uzupełnianie potasu i magnezu.



Co powinno się uwzględnić w diecie?

Dieta powinna być zdrowa, urozmaicona, a posiłki zjadane regularnie o stałych porach dnia. Należy ograniczyć i weliminować produkty spożywcze bogate w sód, jak np. sól sodowa, Vegeta, maga, chipsy, orzeszki solone, fast-food, przetworzone wędliny, gotowe dania np. pulpety, pieczenie, parówki, kiełbasy. Zaleca się wdrożenie produktów bogatych w potas, jak pomidory, banany, morele, brokuły, orzechy. Oprócz tego z diety wyłączamy podaż czerwonego, tłustego mięsa, a uzupełniamy ją ryby morskie, drób, oleje roślinne i orzechy. Lekarz może zalecić ograniczenie podaży płynów. Dietę najlepiej omówić z lekarzem kardiologiem i dietetykiem.



Jak zmierzyć ciśnienie tętnicze?

O zasadach prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi już kiedyś pisaliśmy. Warto zapamiętać, że nie wolno mierzyć ciśnienia zaraz po wysiłku fizycznym i w pozycji stojącej, gdyż wtedy ciśnienie jest wyższe. Gdy trafiamy do przychodni lekarza rodzinnego – przed pomiarem ciśnienia należy 5-10 minut odpocząć!

Żywienie w nadciśnieniu

Zmiana stylu życia w nadciśnieniu

Jakie są skutki nadciśnienia tętniczego?

Istnieje wiele negatywnych skutków nadciśnienia tętniczego. Główne z nich to udary niedokrwienne, wylewy krwi do mózgu, silne bóle głowy, uszkodzenie serca, oczu i nerek, a także naczyń krwionośnych. Nadciśnienie tętnicze z występującą jednocześnie miażdżycą sprzyja zawałom serca, gdyż pod wpływem wysokiego ciśnienia może dojść do oderwania blaszki miażdżycowej i powędrowania jej do mniejszych naczyń serca. To z kolei zamyka ich światło, w związku z czym pewnej części mięśnia sercowego zostaje odcięte zaopatrzenie w tlen i substancje odżywcze – czyli dochodzi do zawału. Niezbędne wówczas jest leczenie specjalistyczne.

Na zakończenie: Jak zapobiegać nadciśnieniu?