Nadciśnienie tętnicze staje się poważnym problemem zdrowotnym. Jest wywoływane przez szereg niekorzystnych czynników, takich jak przewlekły stres, używki, niewłaściwa dieta i leniwy tryb życia. Choroba ta może mieć różne skutki, częstokroć bardzo poważne, a zalicza się do nich bóle głowy, utraty przytomności, uszkodzenia nerek, zawały serca i udary mózgu.



W celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi i zapobiegania takim stanom, trzeba dokonać pewnych modyfikacji w stylu życia. Uwzględniamy w tym sposób żywienia, aktywność fizyczną, rezygnację z palenia papierosów oraz wybór najodpowiedniejszej formy odpoczynku i rozluźnienia codziennych napięć.

Dieta

Głównymi założeniami diety dla osoby z nadciśnieniem lub zagrożonej jego wystąpieniem, są:

ograniczenie ilości spożywanej soli i ostrych przypraw, na rzecz świeżych i suszonych ziół

zwiększenie podaży warzyw i owoców sezonowych

ograniczenie podaży tłustych mięs i wyrobów odzwierzęcych oraz mocno przetworzonych

zwiększenie przyjmowania ryb i chudego nabiału

wdrożenie tłuszczów roślinnych, pochodzących z olejów, oliwy i orzechów

spożywanie około1-1,5 litra płynów dziennie lub tyle ile zaleci nam lekarz

zrezygnowanie ze spożywania produktów podnoszących ciśnienie, czyli mocnych naparów herbaty, kawy, napojów energetycznych, coli, alkoholu, na rzecz naparów ziołowych, np. ze skrzypu polnego lub pokrzywy

Wysiłek fizyczny

Zaleca się, by stopniowo przyzwyczajać organizm do aktywności fizycznej. Można na początek chodzić na dłuższe spacery, wykonywać proste ćwiczenia gimnastyczne czy nawet częściej oddawać się pracom domowym. Później warto wybrać jakiś sport dla siebie. Ważne, by był to trening umiarkowany i nie wywoływał nagłych skoków ciśnienia. Wskazany jest np. trening cardio, nordic walking, aqua aerobic, pływanie, jogging, regularna gimnastyka, wycieczki piesze i rowerowe. Do tych aktywności warto angażować pozostałą część rodziny, a także znajomych. Wówczas nie tylko zadbamy o zdrowie fizyczne, ale i o dobre samopoczucie.

Stop papierosom



Dym papierosowy zawiera wiele szkodliwych substancji. Jedną z nich jest nikotyna, która oprócz tego, że uzależnia, wpływa jeszcze na podwyższenie ciśnienia tętniczego i przyspieszenie akcji serca. Aby skutecznie wyzbyć się nałogu, zrywając z nim raz na zawsze, zachęcamy do poszukania pomocy w specjalistycznych poradniach antytytoniowych. Dla każdego pacjenta wybierana jest właściwa terapia i jest konsekwentnie prowadzona. Często dobre skutki przynosi ingerencja farmakologiczna, połączona z właściwą psychoterapią. Fakt rzucenia palenia znacznie zwiększa poczucie własnej wartości, gdyż jest powodem do dumy.

Odpoczynek i rozładowanie napięć



Po każdym dniu pełnym pracy lub nauki, należy się odpoczynek. Zazwyczaj proponuje się, by osoby wykonujące pracę fizyczną, odpoczywały raczej biernie i umysłowo, czyli np. czytanie książki, rozwiązywanie krzyżówek, czytanie bajek dzieciom, obcowanie ze sztuką, domowe spa i masaże. Dla tych, którzy trudnią się pracą umysłową i siedząca, proponuje się aktywny wypoczynek, z pewną dozą adrenaliny. Mogą to być np. jogging, umiarkowane treningi na siłowni, aerobic, trening cardio. Takie działanie ma na celu równoważenie stanu organizmu i zneutralizowanie złych emocji.

Regularny pomiar ciśnienia



Pomiar ciśnienia tętniczego krwi jest dla nas bardzo ważny. Dzięki uzyskanemu wynikowi możemy dowiedzieć się, czy z naszym organizmem jest wszystko w porządku. Także samodzielny monitoring tego parametru jest świetnym dowodem na skuteczność prowadzonej terapii i aktualny stan organizmu. O tym jak prawidłowo zmierzyć ciśnienie i jakie są jego normy, przeczytacie tutaj.

Zwróćmy uwagę na to, jaki wiedziemy tryb życia, ponieważ to on ma główny wpływ na nasze zdrowie. Na nic zdają się lekarstwa i skomplikowane procedury medyczne, skoro my nie znamy i nie stosujemy się do podstaw. Zmiana nawyków z pewnością jest najtańszą formą profilaktyki chorób!