„Twój umysł na detoksie” autorstwa Rafaela Santandreu, cena: 34,90 zł

To jedyna książka w zestawieniu, która nie jest nowością. Tytuł mówi niewiele i szczerze mówiąc nie zachęciłby mnie do tego, by ją kupić. Kojarzy się z typowym poradnikiem typu „Jak żyć?”, których pełno w księgarniach, a nie jestem fanką takowych. Jednak ta – wcale nie nowa – książka to prawdziwa perełka. Sięgnęłam po nią po tym, jak wielokrotnie chwalili ją mój mąż oraz przyjaciółka. Rafael Santandreu to doświadczony hiszpański psycholog, który krok po kroku uczy… jak nie zatruwać sobie życia. Czym? Przede wszystkim zamartwianiem się, negatywnym myśleniem i przejmowaniem uczuciami innych, na które nie mamy wpływu. Jeśli na co dzień dręczą was różne, często nie do końca uświadomione lęki, koniecznie sięgnijcie po tę pozycję.