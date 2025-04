"Seria Niefortunnych Zdarzeń" - o czym jest?

Pierwsze zdanie pierwszego rozdziału w pierwszej księdze brzmi: „Jeśli szukacie opowieści o szczęśliwym zakończeniu, poczytajcie sobie lepiej coś innego.” Intrygujące, czyż nie? Zaczynamy czytać pierwsza stronę… potem drugą i już nie możemy przestać. Niby w każdej chwili możemy posłuchać rady samego autora i odłożyć książkę na półkę, ale… kto by chciał? Kto by mógł wyrwać się spod czaru tych niesamowitych powieści?

Głównymi bohaterami całej serii kilkunastu książek jest trójka niezwykłych dzieciaków: Wioletka, Klaus i Słoneczko. Dzieci najwyraźniej prześladuje pech. Już w pierwszym rozdziale pierwszej księgi okazuje się, że rodzice spłonęli w pożarze domu i trójka rodzeństwa w jednej chwili stała się trójką sierot. I było to pierwsze, rozpoczynające całą serię, niefortunne zdarzenie.

Potem było już tylko gorzej: dzieci trafiły pod piekę do Hrabiego Olafa, któremu wcale nie zależało na szczęściu podopiecznych, a jedynie na majątku, jaki rodzice zostawili im w spadku.

Polecamy: Obowiązki ucznia

Hrabia Olaf, za wszelką cenę, chciał położyć swoje brudne łapska na tych pieniądzach. A ponieważ jest człowiekiem niezwykle okrutnym, zastawia na sieroty jedną pułapkę po drugiej. Czy naszym bohaterom uda się je ominąć? Tak, o ile będą bardzo czujni, wykażą się niezłomną odwagą, pomysłowością i będą trzymać się razem.

Zapewne trójka zwykłych dzieci nie dałaby rady, ale rodzeństwo Baudelair’ów jest tak niezwykłe, że mają szansę przechytrzyć Hrabiego Olafa.

Ale nikt, nawet oni, nie mają szans na jego pokonanie - Hrabia Olaf ucieka. Tak kończy się pierwsza część. A co będzie dalej...

Czytaj także: Kalendarz rodzinnych uroczystości