Magnez - uspokaja nerwy

Niedobory magnezu występujące u większości Polaków są przede wszystkim spowodowane jego zmniejszoną zawartością w wodzie pitnej i w pożywieniu, szczególnie pochodzenia roślinnego. Jest to wynikiem zarówno blokowania dostępu magnezu do korzeni rośliny przez ołów, jak również przez kwaśne deszcze, które wypłukują ten pierwiastek do coraz głębszych warstw gleby.