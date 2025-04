Skurcze nóg to bolesna dolegliwość, która może wynikać z różnych przyczyn. Częściej pojawiają się po intensywnym stresie, wysiłku fizycznym, w czasie upałów. Jest wiele skutecznych domowych sposobów na skurcze mięśni. Jednym z polecanych, ale mało popularnych jest picie soku z cytryny.

Nie ma wystarczających dowodów naukowych na to, że sok z cytryny zmniejsza skurcze mięśni nóg, jednak zawarte w nim związki mogą złagodzić dolegliwości. O cennych właściwościach zdrowotnych cytryny decyduje przede wszystkim wysoka zawartość kwasów fenolowych oraz flawonoidów, w tym zwłaszcza diosminy i hesperydyny. Te składniki mogą łagodzić skurcze nóg, co potwierdzają naukowcy.

Diosmina obecna w soku z cytryny:

Dzięki temu stosowana przez długi czas diosmina zmniejsza dolegliwości takie jak skurcze nóg, uczucie ciężkości i obrzęki kończyn. Podobnie działa hesperydyna, którą w formie różnych preparatów, tak jak diosminę, stosuje się przy żylakach. Flawonoidy te działają też przeciwzapalnie, przeciwutleniająco oraz przeciwbólowo.

Diosminę pozyskiwano do niedawna z owoców cytrusowych, aktualnie wytwarza się ją półsyntetycznie z naturalnej hesperydyny. Warto wspomnieć, że naukowcy najwyższą zawartość hesperydyny w owocach cytrusowych odkryli w soku z klementynek i słodkich pomarańczy (tu też jest najwięcej diosminy), a najniższą w grejpfrutach.

Sok z cytryny można wykorzystać do przygotowania domowego izotoniku – ma działanie nawadniające, dzięki czemu może złagodzić skurcze mięśni wywołane odwodnieniem i niedoborem sodu. Taki napój warto pić codziennie.

Składniki na domowy izotonik:

Wszystkie składniki połącz i wymieszaj – napój izotoniczny gotowy. Osoby z nadciśnieniem lub innymi schorzeniami, w przypadku których należy ograniczać poziom sodu w diecie, powinny poszukać innych środków na pozbycie się skurczy.

Jest wiele domowych sposobów na skurcze nóg, które są popularniejsze niż picie soku z cytryny. Należą do nich:

Powtarzające się skurcze łydek należy skonsultować z lekarzem, ponieważ dolegliwość może świadczyć o poważnych problemach zdrowotnych, w tym niedoborach ważnych składników.